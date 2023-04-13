Хрюнов – о бое третьего брата Емельяненко: «Мы сделали предложение «Бигфуту» Силве»

Теги Владимир Хрюнов MMA Иван Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Третий брат Емельяненко может провести бой против Антонио «Бигфута» Сильвы.

«Иван Емельяненко проведет бой по ММА 26 мая в Москве. Мы сделали предложение «Бигфуту» Сильве», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Иван Емельяненко – младший брат Федора и Александра Емельяненко. Ранее сообщалось, что он подписал контракт с ВС РФ.

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2 комментария

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Zakal
Я думаю если бы был жив батя братьев Емельяненко то Хрюнов и ему бы бой поедлагал. заранее извиняюсь за такой пример
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Kanan Jarrus
знатный репертуар у этого цирка
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