Хрюнов – о бое третьего брата Емельяненко: «Мы сделали предложение «Бигфуту» Силве»

Третий брат Емельяненко может провести бой против Антонио «Бигфута» Сильвы.

«Иван Емельяненко проведет бой по ММА 26 мая в Москве. Мы сделали предложение «Бигфуту» Сильве», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Иван Емельяненко – младший брат Федора и Александра Емельяненко. Ранее сообщалось, что он подписал контракт с ВС РФ.

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