Хрюнов: «Есть одно дело, ради которого Олейник рвался в Россию – набить бубен Дацику»

Владимир Хрюнов прокомментировал анонс поединка между Олейником и Томпсоном.

«У Алексея Олейника было предложение от UFC о продлении контракта, но мы ему предложили лучшие условия. Кроме того, у него здесь есть одно дело, ради которого он и рвался в Россию – это набить бубен Вячеславу Дацику.

Такой большой бой мы планируем провести в ближайшее время. Думаю, градус интереса к нему будет очень высоким. Сегодня у нас будет встреча с Дациком и Олейником, и мы будем смотреть», – сказал промоутер .

Ранее стало известно, что Алексей Олейник 26 мая подерется с экс-бойцом UFC Оли Томпсоном. Поединок пройдет в Москве.

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