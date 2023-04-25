Хрюнов: «Есть одно дело, ради которого Олейник рвался в Россию – набить бубен Дацику»

Теги Владимир Хрюнов MMA Алексей Олейник Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов прокомментировал анонс поединка между Олейником и Томпсоном.

«У Алексея Олейника было предложение от UFC о продлении контракта, но мы ему предложили лучшие условия. Кроме того, у него здесь есть одно дело, ради которого он и рвался в Россию – это набить бубен Вячеславу Дацику.

Такой большой бой мы планируем провести в ближайшее время. Думаю, градус интереса к нему будет очень высоким. Сегодня у нас будет встреча с Дациком и Олейником, и мы будем смотреть», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее стало известно, что Алексей Олейник 26 мая подерется с экс-бойцом UFC Оли Томпсоном. Поединок пройдет в Москве.

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6 комментариев

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whyusoserious?
Не продлить контракт с UFC, ради боя с Дациком.
Верим, так и запишем.
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Мага осторожный
Ради боя с Дациком, по слухам, Джонс готов разорвать свой контракт с UFC и оставить пояс
+13
0
+13
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кракен ночной лиги
Ответ whyusoserious?
Не продлить контракт с UFC, ради боя с Дациком. Верим, так и запишем.
Слушай, за последнии несколько лет столько всего уже произошло, что ещё чуть чуть и я поверю в такое
+3
0
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Саламбек Алаев
Ответ whyusoserious?
Не продлить контракт с UFC, ради боя с Дациком. Верим, так и запишем.
Так и есть , но не ради конкретно Дацика , а ради своего имени . Он будет гонорары на уровне Минаева и Исмаилова скорее всего получать , однозначно больше чем сейчас он зарабатывает в юфс
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pam pam
Ответ whyusoserious?
Не продлить контракт с UFC, ради боя с Дациком. Верим, так и запишем.
ой там предложение по контракту вместо пенсии наверно уже
0
0
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