«Очень странное интервью дала Косторная. Зачем это нужно было выносить на общее обозрение?» Леонова о словах про группу Тутберидзе

Теги сборная России Алена Леонова пары женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Алена Леонова назвала странными слова Алены Косторной про группу Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – ранее заявила Косторная.

– Очень странное интервью дала Косторная. Зачем это нужно было выносить на общее обозрение? Если говорить про жесткий подход, то, на мой взгляд, все дело в спортсмене. Жесткий подход нужен обязательно, без этого никуда.

Все мы видим результаты работы Тутберидзе в ее группе. Тут все понятно. По результату не может быть к ней вопросов. А вот как она тренирует свою группу – ее решение. Если это дает результат, то это круто.

– Стоит ли того такой жесткий подход? Многим такой подход может идти во вред.

– Я думаю, что стоит. У каждого спортсмена есть собственный стержень, он должен понимать на что он идет. Если ты катаешься в группе, где все чемпионы, то будь добр работать, развиваться, – сказала Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира-2012.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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31 комментарий

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Vendetta4111323
Наверное, хлеще Косторной по репутации теперь только Нугуманова. Росляков - ее последняя гавань, не получится с ним - никто не возьмёт, доверия не будет у тренеров к такой ученице
+35
-4
+31
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ретроградный меркурий
Вообще странно слышать тезис про "этот сломался - идёт следующий". Загитова ломала ногу в юниорах - вылечилась, дали второй шанс (при том, что выгнать ее Тутберидзе хотела не за перелом, а за отношение к работе). Щербакова ломала ногу в перед выходом в юниоры - вылечили, довели до чемпионства ОИ. По пути Аня ещё и мизинец умудрилась сломать. Медведеву после усталостного перелома довели до двух серебряных медалей ОИ. Саму Косторную после перелома в юниорах довели до ФГП и ЧЕ. Валиева ломала ногу в юниорах. Акатьева перед сезоном порезала ногу. Всех ТШТ вывел на максимум, ни на кого рукой не махнули, ни на ком крест не ставили. И даже те, кто не добивался таких результатов - Самсонов, Хромых, Усачева - никого не бросили, все продолжают заниматься, причём ещё и в шоу катаются. Всех бы так бросали, чтоб 6-7 номер группы, как Майя или Даша были на слуху у всей страны и имели персональные фан-клубы и армию болельщиков.
Это конвеер? Да, это конвеер. Чемпионский конвеер, где следующую чемпионку растят в каждом новом поколении. Да, жёсткий подход - за былые заслуги никто держать не будет. Хочешь оставаться чемпионкой - придётся пахать в два раза больше, чем по пути к чемпионству. А если не хочешь, как Алёна Косторная, то будешь заниматься хайпожорством, а не спортом высших достижений.
+31
-6
+25
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Lyudmila
Этот сломался- идет следующий. А в других группах не так? Разве что если следующих нет. А «сломанный» то куда может идти? Травмированных никто сразу не выгоняет. С ними работают. В группе Тутберидзе спортсмены работают для побед. И если это уже не суждено, сами уходят.
+25
-2
+23
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Viktoria dek
Росляков - удачи и терпения! Это всё, что я могу сказать по поводу интервью Алёны)
+15
-2
+13
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mahatma_gandi
Ответ B.Jones
Нам не нужен результат любой ценой. Тем более в детском спорте. Всё нужно обсуждать Так вы и драг для детей оправдываете, был бы результат.
Это весь проф спорт запрещать, в спорте высших достижений не бывает тренеровок на полшишечки
+15
-4
+11
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Ракелль
Чтоб про Косторную наверно не забывали,вот и решила о себе напомнить
+17
-7
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Lyudmila
Ответ B.Jones
Нам не нужен результат любой ценой. Тем более в детском спорте. Всё нужно обсуждать Так вы и драг для детей оправдываете, был бы результат.
В любой группе есть травмы. Не только в ТШТ. Однако про конвейер речь только о Тутберидзе. Да любой тренер был бы рад иметь конвейер таких талантов и трудяг.
+8
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Самасебезвезда
Ответ Viks
Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – ранее заявила Косторная.
Возмущал ли Косторную конвейер, когда пришла её очередь быть следующей за золотом?
+8
-3
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Анна Минакова
дурочка она наглая и неблагодарная и ноль воспитания от родителей 🙈если бы не спорт страшно представить,кто бы из нее вырос
+7
-3
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Raduga
Ответ B.Jones
Нам не нужен результат любой ценой. Тем более в детском спорте. Всё нужно обсуждать Так вы и драг для детей оправдываете, был бы результат.
Кому это вам? Не нравятся методы работы ТШТ - проходите мимо. Никого не заставляют туда идти. А уж если пришёл - будь добр работать.
+3
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Ad notam
Большой спорт это всегда конвейер – один чемпион сменяется другим. По женскому фк дополнительно все ускоряется особенностями физиологии девушек и огромной конкуренцией в Росии. Пик в 15 лет, далее взросление и спад быстрый или медленный как у кого. Бывают счастливые исключения как Турсынбаева (тростинка в 19 лет) или Туктамышева (очень маленький рост и феноменальная прыгучесть), но это очень редко. То, что чемпионки от одного тренера только говорит об успешности её работы. Девушки ради побед, призов, контрактов готовы бросить все на алтарь большого спорта и идут к тренеру, кто может дать результат. IMHO
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Gala Tsintsadze
Ответ Самасебезвезда
Возмущал ли Косторную конвейер, когда пришла её очередь быть следующей за золотом?
Да вроде улыбалась, обыгрывая ОЧ на ГП🙂 Вроде рада была конвейеру.
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Анастасия Платонова
Подождите, пройдёт время и другое интервью выйдет, объясняющее, зачем было это..
+2
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Ягун Ягунини
Ответ Vendetta4111323
Наверное, хлеще Косторной по репутации теперь только Нугуманова. Росляков - ее последняя гавань, не получится с ним - никто не возьмёт, доверия не будет у тренеров к такой ученице
Соколовская возьмёт. Не просто так Косторная её нахваливала в своем интервью.
+2
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lyubov61
Ответ Анастасия Платонова
Подождите, пройдёт время и другое интервью выйдет, объясняющее, зачем было это..
Конечно, жить-то на что-то надо.
+2
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tull
Тут даже главное не вынос мусора, а наглая ложь. Сама год назад говорила противоположное.
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Лакс
Ничего Очень странного - обычное для Алены и Жукова.
И тем более когда выдергивается без контекста. Так то она вроде никого не обвиняет в последних травмах.
+1
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B.Jones
Ответ Vendetta4111323
Наверное, хлеще Косторной по репутации теперь только Нугуманова. Росляков - ее последняя гавань, не получится с ним - никто не возьмёт, доверия не будет у тренеров к такой ученице
Сама станет тренером. Играющим.😁
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lyubov61
Ответ ретроградный меркурий
Вообще странно слышать тезис про "этот сломался - идёт следующий". Загитова ломала ногу в юниорах - вылечилась, дали второй шанс (при том, что выгнать ее Тутберидзе хотела не за перелом, а за отношение к работе). Щербакова ломала ногу в перед выходом в юниоры - вылечили, довели до чемпионства ОИ. По пути Аня ещё и мизинец умудрилась сломать. Медведеву после усталостного перелома довели до двух серебряных медалей ОИ. Саму Косторную после перелома в юниорах довели до ФГП и ЧЕ. Валиева ломала ногу в юниорах. Акатьева перед сезоном порезала ногу. Всех ТШТ вывел на максимум, ни на кого рукой не махнули, ни на ком крест не ставили. И даже те, кто не добивался таких результатов - Самсонов, Хромых, Усачева - никого не бросили, все продолжают заниматься, причём ещё и в шоу катаются. Всех бы так бросали, чтоб 6-7 номер группы, как Майя или Даша были на слуху у всей страны и имели персональные фан-клубы и армию болельщиков. Это конвеер? Да, это конвеер. Чемпионский конвеер, где следующую чемпионку растят в каждом новом поколении. Да, жёсткий подход - за былые заслуги никто держать не будет. Хочешь оставаться чемпионкой - придётся пахать в два раза больше, чем по пути к чемпионству. А если не хочешь, как Алёна Косторная, то будешь заниматься хайпожорством, а не спортом высших достижений.
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Viks
Ответ Самасебезвезда
Возмущал ли Косторную конвейер, когда пришла её очередь быть следующей за золотом?
Люди на конвейере бессловесны, роботы. И только на свободе начинают думать и говорить.
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Rashida
Ответ Ракелль
Чтоб про Косторную наверно не забывали,вот и решила о себе напомнить
"Чем ещё привлечь внимание?" Провокационным интервью.
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Додик Аксель
Не все средства хороши для достижения цели. Тут и нет предмета спора для адекватных любителей фигурного катания. Нет такого ТШ, где бы фигуристы не получали травмы и порой тяжёлые. Ну такой это травмоопасный, к сожалению, вид спорта. Есть у нас не мало спортсменов, которым надо проснувшись, а потом ложась спать, слушать песню А. Пахмутовой и Н. Добронравова " Да разве сердце позабудет"...
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