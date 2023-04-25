«Очень странное интервью дала Косторная. Зачем это нужно было выносить на общее обозрение?» Леонова о словах про группу Тутберидзе

Алена Леонова назвала странными слова Алены Косторной про группу Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – ранее заявила Косторная.

– Очень странное интервью дала Косторная. Зачем это нужно было выносить на общее обозрение? Если говорить про жесткий подход, то, на мой взгляд, все дело в спортсмене. Жесткий подход нужен обязательно, без этого никуда.

Все мы видим результаты работы Тутберидзе в ее группе. Тут все понятно. По результату не может быть к ней вопросов. А вот как она тренирует свою группу – ее решение. Если это дает результат, то это круто.

– Стоит ли того такой жесткий подход? Многим такой подход может идти во вред.

– Я думаю, что стоит. У каждого спортсмена есть собственный стержень, он должен понимать на что он идет. Если ты катаешься в группе, где все чемпионы, то будь добр работать, развиваться, – сказала Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира-2012.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам