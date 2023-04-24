Косторная о словах Тутберидзе про то, что она могла выступить на ЧР с травмой: «Мне было очень обидно как человеку, который старается постоянно говорить правду»
Косторная не обижается на Тутберидзе за слова, что она могла выступить на ЧР с травмой.
Косторная снялась с предолимпийского чемпионата России-2022 из-за перелома руки. Этери Тутберидзе заявила, что с этой травмой «можно было кататься».
– Не всегда все то, что говорят, является действительностью. Но уже что было, то было. Характер травмы (который был и о котором говорила Тутберидзе) разнится. Тренеры в основном не афишируют ничего, потому что очень много к ним вопросов будет: как на их тренировках получилось вот так вот? Поэтому старается все это очень скрываться, сглаживаться. В принципе, это можно понять. Я понимаю, почему было сказано так, а не по-другому.
– И обид нет?
– Столько уже времени прошло, у меня уже другая жизнь, все 10 раз поменялось.
– Когда ты читала эти новости (что могла выступить на ЧР), не было ощущения, что тебя отодвигают?
– Мне было очень обидно как человеку, который старается постоянно говорить правду – какой бы они ни была, собственно, почему обо мне постоянно слышно больше, чем о других: я говорю так, как есть, не сглаживая. Мне было неприятно, что есть одно, а рассказывают другое, и при этом всем мне не верят. В смысле? Ну было неприятненько, конечно.
– Ты говорила, что тебе нельзя комментировать, рассказывать о характере травмы.
– Нет, мне не сказали: не смей говорить с журналистами. Но было бы странно, если бы мои тренеры говорили одно, а я тут пойду и скажу другое, выставив их полнейшими дураками. Наверное, это будет не очень красиво и с моей стороны, и не очень выигрышно с их стороны. Потому что опять начнутся разговоры: а вы че, не знаете, что у вас на катке происходит? Ну и мне было не в плюс, потому что я как бы в этой группе каталась, а я первая на вылет и так постоянно, – сказала Алена Косторная.
Не помню, чтобы она такое говорила. Помню, что она говорила, что с такой травмой (травма кисти) можно тренироваться, ОФП так точно можно делать. Про выступления с травмой - это чьё-то сочинение.
– Мне было очень обидно как человеку, который старается постоянно говорить правду
Т.е. Тутберидзе, которая считала, что Алена могла бы выступить, ее отодвигала, а Алена, которая отказалась тренироваться с травмой обиделась?
>Но было бы странно, если бы мои тренеры говорили одно, а я тут пойду и скажу другое, выставив их полнейшими дураками.
Так в чем тренеры то соврали я не понял? В том, что они считали, что Алена могла бы рискнуть ради возможно единственного шанса в карьере, а Алена предпочла отказаться?
>Ну и мне было не в плюс, потому что я как бы в этой группе каталась, а я первая на вылет и так постоянно
Первая на вылет, постоянно? У нее какое-то очень своебразное представление о реальности, где ее, после отжигов в СМИ и развала в АП взяли назад и даже почти дотянули до былой формы.
Триксель у нее уже был, она его на публике выезжала, но не смогла чисто приземлить в прокатах.
"Но, честно, я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой. Потому что Евгения Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке, и никто об этом даже не знал. И она прекрасно выиграла тот чемпионат России.
Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы все зажило. А есть какие-то травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Тем более здесь – олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, надо было пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь."
Когда собеседник подчеркивает, что говорит правду, можете не сомневаться: он лжет. (с) Бертран Рассел
Опасаюсь людей которые заявляют Я ВСЕГДА ГОВОРЮ ПРАВДУ, или еще страшнее У МЕНЯ ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ)) в 99 случаев из 100 у людей повышенное ЧСВ и ничего другого.
Дорогой друг, от тренера можно уйти без лжи в лицо и за спиной, представляешь? Буянова никакой платы от нее не требовала, она тренер в государственной школе. Но хотя-бы банального уважения и честности она от Алены не получила, и это характеризует Косторную не самым лучшим образом, а учитывая историю уходов от Этери и Плющенко, так все совсем плохо.
Заметил что хейтерская клака обвиняет спортсменок во всех грехах, но как только спросишь о конкретике, то вместо ответа обычно происходит бесноватый припадок.
А что будет у вас? Докажете (с пруфами, разумеется) где Аленка наврала?
Вам ситуация с Буяновой ни о чем не говорит? Ее там приняли, помогли с лечением, тренировками. А в результате Алена под предлогом того, что у нее болит бедро начинает косить от тренировок у Буяновой, при этом бежит и тренируется с Гошей, где в том числе и прыгает. В результате Алена кинула и Буянову, даже сама признает, что некрасиво вышло. А ведь Этери даже близко не было.