Косторная о словах Тутберидзе про то, что она могла выступить на ЧР с травмой: «Мне было очень обидно как человеку, который старается постоянно говорить правду»

Теги сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Косторная не обижается на Тутберидзе за слова, что она могла выступить на ЧР с травмой.

Косторная снялась с предолимпийского чемпионата России-2022 из-за перелома руки. Этери Тутберидзе заявила, что с этой травмой «можно было кататься».

– Не всегда все то, что говорят, является действительностью. Но уже что было, то было. Характер травмы (который был и о котором говорила Тутберидзе) разнится. Тренеры в основном не афишируют ничего, потому что очень много к ним вопросов будет: как на их тренировках получилось вот так вот? Поэтому старается все это очень скрываться, сглаживаться. В принципе, это можно понять. Я понимаю, почему было сказано так, а не по-другому.

– И обид нет?

– Столько уже времени прошло, у меня уже другая жизнь, все 10 раз поменялось.

– Когда ты читала эти новости (что могла выступить на ЧР), не было ощущения, что тебя отодвигают?

– Мне было очень обидно как человеку, который старается постоянно говорить правду – какой бы они ни была, собственно, почему обо мне постоянно слышно больше, чем о других: я говорю так, как есть, не сглаживая. Мне было неприятно, что есть одно, а рассказывают другое, и при этом всем мне не верят. В смысле? Ну было неприятненько, конечно.

– Ты говорила, что тебе нельзя комментировать, рассказывать о характере травмы.

– Нет, мне не сказали: не смей говорить с журналистами. Но было бы странно, если бы мои тренеры говорили одно, а я тут пойду и скажу другое, выставив их полнейшими дураками. Наверное, это будет не очень красиво и с моей стороны, и не очень выигрышно с их стороны. Потому что опять начнутся разговоры: а вы че, не знаете, что у вас на катке происходит? Ну и мне было не в плюс, потому что я как бы в этой группе каталась, а я первая на вылет и так постоянно, – сказала Алена Косторная.

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФигВам
Неужели рядом с ней вообще умных людей нет, кто бы уже остановил этот словесный понос?!
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Гугла
почему обо мне постоянно слышно больше чем о других, живет в паралельной реальности, алена очнись, о тебе давно говорят намного меньше чем о других
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ягун Ягунини
Ответ Владимир Георгия
Разболталась, точно , торгует интервью, да типа с перчинкой , как и договорилась с интервьюерами.
Причем, уже давно ушла от ТШТ, а перчинка нужна именно про Этери. Алена, видимо, не понимает, что именно для этого её и зовут на интервью.
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Константинов
*Косторная о словах Тутберидзе про то, что она могла выступить на ЧР с травмой*

Не помню, чтобы она такое говорила. Помню, что она говорила, что с такой травмой (травма кисти) можно тренироваться, ОФП так точно можно делать. Про выступления с травмой - это чьё-то сочинение.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Георгия
Разболталась, точно , торгует интервью, да типа с перчинкой , как и договорилась с интервьюерами.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Косторная и правда , два не совместимых понятия. За период после ухода из Хрустального, Косторная столько всего наговорила, что можно написать целый сборник всевозможных ложных и придуманных негативных высказываний в адрес Тутберидзе.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
>Когда ты читала эти новости (что могла выступить на ЧР), не было ощущения, что тебя отодвигают?
– Мне было очень обидно как человеку, который старается постоянно говорить правду

Т.е. Тутберидзе, которая считала, что Алена могла бы выступить, ее отодвигала, а Алена, которая отказалась тренироваться с травмой обиделась?

>Но было бы странно, если бы мои тренеры говорили одно, а я тут пойду и скажу другое, выставив их полнейшими дураками.

Так в чем тренеры то соврали я не понял? В том, что они считали, что Алена могла бы рискнуть ради возможно единственного шанса в карьере, а Алена предпочла отказаться?

>Ну и мне было не в плюс, потому что я как бы в этой группе каталась, а я первая на вылет и так постоянно

Первая на вылет, постоянно? У нее какое-то очень своебразное представление о реальности, где ее, после отжигов в СМИ и развала в АП взяли назад и даже почти дотянули до былой формы.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Георгия
Ответ Александр Константинов
*Косторная о словах Тутберидзе про то, что она могла выступить на ЧР с травмой* Не помню, чтобы она такое говорила. Помню, что она говорила, что с такой травмой (травма кисти) можно тренироваться, ОФП так точно можно делать. Про выступления с травмой - это чьё-то сочинение.
Вы правы. Ранее , она говорила про тренировки.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allbee
Похоже добытчик в молодой семье Алёна, иначе у меня нет объяснения зачем ей торговать своим исполним, причем врушкой выглядит именно она.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурка Мурлыковна
Старается, но плохо получается.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ Ezhevika33
Так тянули, так тянули, что перетянули, два перелома подряд, и по прежнему без трикселя.
Ей тренеры подножки ставили? Перелом кисти- типичная ошибка из-за страха. Спортсмен раньше времени раскрывается и пытается руками амортизировать- привет перелом.

Триксель у нее уже был, она его на публике выезжала, но не смогла чисто приземлить в прокатах.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МИХАЛЫЧ
Полная , нет пустая дура
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
ей платят штоле..
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Галина Александрова
Наконец-то об Алёнке Косторной написали, ооочень давно не было о ней новостей)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЮИ
Поэтому я выставила дурой себя... - добавила Алена...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k4rmazin2007
Ответ Александр Константинов
*Косторная о словах Тутберидзе про то, что она могла выступить на ЧР с травмой* Не помню, чтобы она такое говорила. Помню, что она говорила, что с такой травмой (травма кисти) можно тренироваться, ОФП так точно можно делать. Про выступления с травмой - это чьё-то сочинение.
Вот цитат слов Тутберидзе:

"Но, честно, я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой. Потому что Евгения Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке, и никто об этом даже не знал. И она прекрасно выиграла тот чемпионат России.

Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы все зажило. А есть какие-то травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Тем более здесь – олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, надо было пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь."
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Болтун не только находка для шпиона, но и для любителей "сосайдерской" информации, чтобы бросить камень в воду и пошли круги...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ягун Ягунини
Ответ Новый Орлеан
Один вопрос: а это она такие вопросы задаёт или тупой журналист?
Вопросы ей задают. Но там не надо особо стараться, что бы Остапа понесло.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Георгия
Ответ Новый Орлеан
Один вопрос: а это она такие вопросы задаёт или тупой журналист?
За деньги продаст любого.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Элла Бурс
Я похоже сегодня буду отвечать за "волчий цитатник", но Алена подходит под все мои любимые фразочки;))

Когда собеседник подчеркивает, что говорит правду, можете не сомневаться: он лжет. (с) Бертран Рассел

Опасаюсь людей которые заявляют Я ВСЕГДА ГОВОРЮ ПРАВДУ, или еще страшнее У МЕНЯ ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ)) в 99 случаев из 100 у людей повышенное ЧСВ и ничего другого.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Алена живет в какой-то своей вселенной, где все происходит так, как ей видится и хочется. И она в это верит. А центр вселенной, догадайтесь кто.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alb@tros
Какой-то уже несвязный словесный понос у неё...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ varick
такую дичь мне даже неловко комментировать. Скажите, а как долго Косторная должна была оставаться с Буяновой, чтобы расплатиться за оказанную ей честь (какую, кстати, можете еще раз написать?) Год? Два? Три? Или ее долг, после такой оказанной ей "чести", был в том чтобы после буянихи уйти сразу на пенсию как алиначка? Просрав все надежды и мечты на карьеру в другом виде фигурки?
Такую дичь мне даже неловко комментировать.

Дорогой друг, от тренера можно уйти без лжи в лицо и за спиной, представляешь? Буянова никакой платы от нее не требовала, она тренер в государственной школе. Но хотя-бы банального уважения и честности она от Алены не получила, и это характеризует Косторную не самым лучшим образом, а учитывая историю уходов от Этери и Плющенко, так все совсем плохо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varick
Ответ Allbee
Похоже добытчик в молодой семье Алёна, иначе у меня нет объяснения зачем ей торговать своим исполним, причем врушкой выглядит именно она.
может скажете где она наврала?
Заметил что хейтерская клака обвиняет спортсменок во всех грехах, но как только спросишь о конкретике, то вместо ответа обычно происходит бесноватый припадок.

А что будет у вас? Докажете (с пруфами, разумеется) где Аленка наврала?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ varick
может скажете где она наврала? Заметил что хейтерская клака обвиняет спортсменок во всех грехах, но как только спросишь о конкретике, то вместо ответа обычно происходит бесноватый припадок. А что будет у вас? Докажете (с пруфами, разумеется) где Аленка наврала?
>Заметил что хейтерская клака обвиняет спортсменок во всех грехах, но как только спросишь о конкретике, то вместо ответа обычно происходит бесноватый припадок.

Вам ситуация с Буяновой ни о чем не говорит? Ее там приняли, помогли с лечением, тренировками. А в результате Алена под предлогом того, что у нее болит бедро начинает косить от тренировок у Буяновой, при этом бежит и тренируется с Гошей, где в том числе и прыгает. В результате Алена кинула и Буянову, даже сама признает, что некрасиво вышло. А ведь Этери даже близко не было.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий