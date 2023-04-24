Косторная о словах Тутберидзе про то, что она могла выступить на ЧР с травмой: «Мне было очень обидно как человеку, который старается постоянно говорить правду»

Косторная не обижается на Тутберидзе за слова, что она могла выступить на ЧР с травмой.

Косторная снялась с предолимпийского чемпионата России-2022 из-за перелома руки. заявила, что с этой травмой «можно было кататься».

– Не всегда все то, что говорят, является действительностью. Но уже что было, то было. Характер травмы (который был и о котором говорила Тутберидзе) разнится. Тренеры в основном не афишируют ничего, потому что очень много к ним вопросов будет: как на их тренировках получилось вот так вот? Поэтому старается все это очень скрываться, сглаживаться. В принципе, это можно понять. Я понимаю, почему было сказано так, а не по-другому.

– И обид нет?

– Столько уже времени прошло, у меня уже другая жизнь, все 10 раз поменялось.

– Когда ты читала эти новости (что могла выступить на ЧР), не было ощущения, что тебя отодвигают?

– Мне было очень обидно как человеку, который старается постоянно говорить правду – какой бы они ни была, собственно, почему обо мне постоянно слышно больше, чем о других: я говорю так, как есть, не сглаживая. Мне было неприятно, что есть одно, а рассказывают другое, и при этом всем мне не верят. В смысле? Ну было неприятненько, конечно.

– Ты говорила, что тебе нельзя комментировать, рассказывать о характере травмы.

– Нет, мне не сказали: не смей говорить с журналистами. Но было бы странно, если бы мои тренеры говорили одно, а я тут пойду и скажу другое, выставив их полнейшими дураками. Наверное, это будет не очень красиво и с моей стороны, и не очень выигрышно с их стороны. Потому что опять начнутся разговоры: а вы че, не знаете, что у вас на катке происходит? Ну и мне было не в плюс, потому что я как бы в этой группе каталась, а я первая на вылет и так постоянно, – сказала .