Тарасова о словах Косторной про «конвейер» в группе Тутберидзе: «Алена бы совесть имела. Ее все узнали, потому что она у Этери была»
Татьяна Тарасова прокомментировала слова Алены Косторной про «конвейер» в группе Тутберидзе.
«Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – отметила фигуристка.
«Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Да и не платят за совесть)
С одной стороны, журналист, который выпрыгивал из штанов, чтобы выцепить какой-нибудь криминал про группу Тутберидзе: признайся – морально насиловали? Били? Лгали? Не давали есть? И т.д. Но выцепить чего-то сенсационного не удается: ставили классные программы, несмотря на явное противодействие; отправляли к психологу, вели беседы. А жестко контролировала вес и стучала по голове собственная мама, и, как признает сама Алена, по делу.
ТШТ (всем троим) только за Косторную памятник при жизни нужно поставить. Многие люди не выдержали бы общения в течение суток с такой недалекой, болтливой и неблагодарной ученицей. Они умудрились вылепить из нее икону фигурного катания для всего мира. Это реальный профессионализм, снимаю шляпу.
Еще видио....
Что не понимали что Косторная взбаломашная.?
Каток-завод
Продукция - чемпионы = конвейер.
Тат Анатольевна кагда вручали Косторной серебряные лани 2 шт + вознаграждение за одну победу на фгп было честно?
О вручении второй лани было объявлено ещё в начале декабря до ЧЕ.
Вот Китайцы, клепают лютых чемпионов в прыжках в воду, в настольном теннисе. Только хейтеры будут ругать за то, что их спортсмены лучшие в мире, но при этом это "конвейер"
АТ призер серебряный ОИ.
Кто такая Косторная?