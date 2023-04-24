Тарасова о словах Косторной про «конвейер» в группе Тутберидзе: «Алена бы совесть имела. Ее все узнали, потому что она у Этери была»

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Алены Косторной про «конвейер» в группе Тутберидзе.

« – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – отметила фигуристка.

« бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.