Тарасова о словах Косторной про «конвейер» в группе Тутберидзе: «Алена бы совесть имела. Ее все узнали, потому что она у Этери была»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Алены Косторной про «конвейер» в группе Тутберидзе.

«Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – отметила фигуристка.

«Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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62 комментария

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Мурка Мурлыковна
Ответ diversant
Алена по 100 тысяч за интервью просит. Как может так теперь деньги и зарабатывает
И , опять же, на имени Этери зарабатывает она их.
+55
-6
+49
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diversant
Алена по 100 тысяч за интервью просит. Как может так теперь деньги и зарабатывает
+53
-8
+45
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Ягун Ягунини
Ответ Iuasamotu
Как было бы легко стать известной, всего лишь будучи у Тутберидзе? Алёнка заслужила свою(!) популярность своим трудом и очарованием. И это оценивали не Тарасова с Татьяной Анатольевной, а судьи ИСУ и благодарная публика. По мне, так Косторная, это лучшее, что явилось из Хрустального
У Жгун Алена тоже трудилась, но занимала 17-е место на ПР. Нравится это кому то или не нравится, но факт есть факт, популярной Косторная стала под руководством Тутберидзе.
+41
-4
+37
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STAVRsSC
согласен с ТАТ. Язычок Косторной не мешало бы чуть укоротить. Наезды на тех, кто дал путёвку в жизнь, могут вызвать лишь неуважение к тебе самой.
+35
-4
+31
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Маргарита В Сафронова
Алӗна и совесть— понятия не совместимые)
Да и не платят за совесть)
+33
-6
+27
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Андрей Рыбалко
Очередное интервью Алены, которое ее, мягко говоря, не красит.
С одной стороны, журналист, который выпрыгивал из штанов, чтобы выцепить какой-нибудь криминал про группу Тутберидзе: признайся – морально насиловали? Били? Лгали? Не давали есть? И т.д. Но выцепить чего-то сенсационного не удается: ставили классные программы, несмотря на явное противодействие; отправляли к психологу, вели беседы. А жестко контролировала вес и стучала по голове собственная мама, и, как признает сама Алена, по делу.
ТШТ (всем троим) только за Косторную памятник при жизни нужно поставить. Многие люди не выдержали бы общения в течение суток с такой недалекой, болтливой и неблагодарной ученицей. Они умудрились вылепить из нее икону фигурного катания для всего мира. Это реальный профессионализм, снимаю шляпу.
+25
-1
+24
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МИХАЛЫЧ
Неблагодарная
+28
-5
+23
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Евгения Гринева
Если под конвейером понимается - дать шанс проявить себя всем, а не тащить по головам одного, то ничего плохого в конвейере нет
+25
-3
+22
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russalka
Будет теперь до пенсии про Тутберидзе рассказывать, больше не о чем.
+17
-2
+15
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Egorov E. I.
из всех ярко проявивших себя из группы штаба Тутберидзе - косторная самая недалёкая.
+15
-1
+14
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Владимир Георгия
Ответ Iuasamotu
Как было бы легко стать известной, всего лишь будучи у Тутберидзе? Алёнка заслужила свою(!) популярность своим трудом и очарованием. И это оценивали не Тарасова с Татьяной Анатольевной, а судьи ИСУ и благодарная публика. По мне, так Косторная, это лучшее, что явилось из Хрустального
Косторная рассказывала, что подглядывала в окошечко в Хрустальный и мечтала туда попасть. Значит не надо было её брать в ТШТ и осталась бы у разбитого корыта и интервью никто бы не брал. Надо её в комитет по этике призвать, во - первых она здесь наврала с целый короб. В комитете ей объяснят и может уберут из ФК.
+18
-5
+13
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Rush
Есть видио уже после победы Косторной на фгп на тренировке перед стартом Косторная, со льда, неглядя бросила куртку и она попала прямо в лицо ЭГ. Проглотила ЭГ. А ведь тогда АК была только частью этой продукции, даже не продуктом
Еще видио....
Что не понимали что Косторная взбаломашная.?
+15
-2
+13
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Rush
ЭГ сама говорила
Каток-завод
Продукция - чемпионы = конвейер.
Тат Анатольевна кагда вручали Косторной серебряные лани 2 шт + вознаграждение за одну победу на фгп было честно?
О вручении второй лани было объявлено ещё в начале декабря до ЧЕ.
+17
-7
+10
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Евгения Гринева
Если под конвейером понимается - дать шанс проявить себя всем, а не тащить по головам одного, то ничего плохого в конвейере нет
Вот именно, где-то люди годами пытаются из-за спин любимчиков хотя бы выглянуть, а тут, видите ли, конвейер🤷‍♂️
+10
0
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Emma Nevskaia
Алена прекрасна до тех пор, пока не откроет рот
+11
-1
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Ягун Ягунини
Ответ Iuasamotu
Могу ещё раз повторить, что успешность Косторной оценивали международные судьи, международная публика, а не российские домохозяйки, уровня жгун-нежгун. Алёна своим изяществом обыгрывала квадракоптеров, типа Щербаковой и Трусовой, ибо брала своё великолепие изнутри, а не потому что Этери такая кучерявая.
Могу ещё раз повторить, международные судьи и международная публика (а она, видимо, по Вашим представлениям какая то особенная и наша публика ей в подметки не годится), оценивали Алёну после того как её подготовила Тутберидзе. Ни с каким другим тренером у Косторной своё великолепие изнутри взять не получалось.
+10
0
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Владимир Георгия
Начинаешь понимать , что Косторная чей-то рупор и ей платит ещё кто-то, кроме журналиста. Думаю её выгонят из ФК, за неэтичное поведение.
+17
-8
+9
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MUthebest
А что плохого в конвейере?
Вот Китайцы, клепают лютых чемпионов в прыжках в воду, в настольном теннисе. Только хейтеры будут ругать за то, что их спортсмены лучшие в мире, но при этом это "конвейер"
+10
-3
+7
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Даша Юдкина
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вот именно, где-то люди годами пытаются из-за спин любимчиков хотя бы выглянуть, а тут, видите ли, конвейер🤷‍♂️
Ну зато и конвейера нет,и любимчики до 26 катаются,а то что остальных под них подминают,так это дело десятое.
+7
0
+7
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Olga.t
Ответ MUthebest
А что плохого в конвейере? Вот Китайцы, клепают лютых чемпионов в прыжках в воду, в настольном теннисе. Только хейтеры будут ругать за то, что их спортсмены лучшие в мире, но при этом это "конвейер"
В любом виде спорта идёт ротация, смена состава. Но почему-то придумали, что "конвейер" - это унизительно и оскорбительно для тренерского штаба.
+8
-1
+7
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Максим Медов
Глупая она и взбалмошная.
+6
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Irina Kistler
Алёна в интервью признала : БЫЛА у Тутберидзе спортменкой эктра- класса, совесть тоже БЫЛА, ни того ни другого уже нет ... нужна мотивация на новые подвиги, пока на интервью😂
+9
-3
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Rush
Ответ Iuasamotu
Четверной бьёт триксель, как туз короля. А вот именно за счёт изящества Алёна и побеждала Щербакову и Трусову.
Щер ЧОИ.
АТ призер серебряный ОИ.
Кто такая Косторная?
+5
0
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Marya Y
Ответ Iuasamotu
Могу ещё раз повторить, что успешность Косторной оценивали международные судьи, международная публика, а не российские домохозяйки, уровня жгун-нежгун. Алёна своим изяществом обыгрывала квадракоптеров, типа Щербаковой и Трусовой, ибо брала своё великолепие изнутри, а не потому что Этери такая кучерявая.
В победный сезон Алёна обыгрывала не изяществом, а трикселем.
+5
0
+5
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Rashida
Ответ russalka
Будет теперь до пенсии про Тутберидзе рассказывать, больше не о чем.
Только этими набросами и будет зарабатывать.
+4
0
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