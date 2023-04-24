Жулин о словах Косторной про «конвейер» в группе Тутберидзе: «Когда карьера пошла коту под хвост, появились нелицеприятные комментарии и интервью»

Александр Жулин оценил слова Алены Косторной про «конвейер» в группе Этери Тутберидзе.

« – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – отметила фигуристка.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давала никакие интервью. Тогда ее все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью.

Думаю, Этери Георгиевна как-то переживет все эти комментарии», – сказал заслуженный тренер России.