Жулин о словах Косторной про «конвейер» в группе Тутберидзе: «Когда карьера пошла коту под хвост, появились нелицеприятные комментарии и интервью»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Александр Жулин оценил слова Алены Косторной про «конвейер» в группе Этери Тутберидзе.

«Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – отметила фигуристка.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давала никакие интервью. Тогда ее все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью.

Думаю, Этери Георгиевна как-то переживет все эти комментарии», – сказал заслуженный тренер России.

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11 комментариев

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radio_weiss
Откуда и зачем они берут для неправильного использования прилагательное "нелицеприятный"? Ну ведь только своё невежество подчёркивают
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Ёжик_в_тумане
Тутберидзе, то переживёт, там Косторная по матери прошлась, это похуже будет.
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МалышКаМю
Если бы Жулин знал правильное значение слова нелицеприятный, он бы удивился новому смыслу собственного комментария.
+5
-3
+2
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Алеся Ткаченко
Ответ Lennuci
Евгеша по сравнению с Аленкой - божий одуванчик.
Да вот нет.Она 6 год ОИ ни простить ни забыть не может
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Лариса Стародубцева
Жулин отметился Сейчас прибежит Железяка и Леонова учить Косторную уму разуму .
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Алеся Ткаченко
Еще один праведник и пожимальщик всего что можно и нельзя).Что же вы все молчали,когда Евгеша из Канады ТШТ поливала.Да и когда вернулась уже продолжила набрасывать.Тройное переобувание в воздухе)
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Lennuci
Ответ Алеся Ткаченко
Еще один праведник и пожимальщик всего что можно и нельзя).Что же вы все молчали,когда Евгеша из Канады ТШТ поливала.Да и когда вернулась уже продолжила набрасывать.Тройное переобувание в воздухе)
Евгеша по сравнению с Аленкой - божий одуванчик.
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La Gushka
Нелицеприятные комментарии, они же официальные.
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