Косторная о травме перед ЧР-2022: «Тутберидзе и Шветский были на связи с федерацией и быстренько меня сняли. Шансов выступить не было»

Теги сборная России травмы чемпионат России ФФКР женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Филипп Шветский Алена Косторная Сергей Дудаков Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, что у нее не было шансов выступить на предолимпийском ЧР.

«Я сломала руку, и меня сняли с чемпионата России. Это логично, когда у тебя гипс от пальцев и выше локтя. Ты даже руку согнуть не можешь, по факту – инвалид. Я ездила в МФЦ, мне документы пришлось левой рукой подписывать – 40 листов. Есть научилась левой рукой.

Без шансов было. Один раз вышла на тренировку – мне мама коньки завязывала. Это такой позор был! Не могла кофту надеть – она просто не налезала. Из-за того, что начала приливать кровь, гипс стал давить.

Сергей Викторович (Дудаков) и Даниил Маркович (Глейхенгауз), видимо, на той тренировке на это все посмотрели и позвонили Этери Георгиевне (Тутберидзе). Сказали, что это жесть. Этери Георгиевна и Филипп Шветский были на связи с федерацией и быстренько меня сняли.

Сообщили мне эту новость только после того, как она разлетелась по всему интернету. Неприятно было, но другого выхода не было. Очевидно было, что меня снимут, вопрос только в том, кто бы это сделал. Шансов выступить не было. Мне только надели гипс, а через неделю надо было уже уезжать на чемпионат России», – сказала фигуристка.

Этери Тутберидзе: «С травмой Косторной можно было кататься. Мне обидно, это упущенные возможности»

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6 комментариев

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Meowow
Дефендер, твой выход)
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Алеся Ткаченко
Нда?А вот ЭТ видимо не в курсе,она там про какую-то трещину в пальчике говорила🤣
+5
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tull
А Тутберидзе говорила, что Алена сама снялась. Что мол Медведева выступала со сломанным пальцем, а Алена не захотела. Как-то не клеится. https://sport.rambler.ru/winter/47837144-eteri-tutberidze-s-travmoy-kostornoy-mozhno-bylo-katatsya-mne-obidno-eto-upuschennye-vozmozhnosti/
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Нурсултан Хамзаев
Этери Георгиевна и Филипп Шветский были на связи-, неплохая связь получается))
+5
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МИХАЛЫЧ
Ну и? какой нам надо сделать вывод
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Larisa511
Да, ладно! Сейчас можно что угодно сказать и написать. Эту историю будут передавать каждый по своему. Пора уже забыть.
0
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