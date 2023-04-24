Косторная о травме перед ЧР-2022: «Тутберидзе и Шветский были на связи с федерацией и быстренько меня сняли. Шансов выступить не было»

Алена Косторная рассказала, что у нее не было шансов выступить на предолимпийском ЧР.

«Я сломала руку, и меня сняли с чемпионата России. Это логично, когда у тебя гипс от пальцев и выше локтя. Ты даже руку согнуть не можешь, по факту – инвалид. Я ездила в МФЦ, мне документы пришлось левой рукой подписывать – 40 листов. Есть научилась левой рукой.

Без шансов было. Один раз вышла на тренировку – мне мама коньки завязывала. Это такой позор был! Не могла кофту надеть – она просто не налезала. Из-за того, что начала приливать кровь, гипс стал давить.

Сергей Викторович (Дудаков) и Даниил Маркович (Глейхенгауз), видимо, на той тренировке на это все посмотрели и позвонили Этери Георгиевне (Тутберидзе). Сказали, что это жесть. Этери Георгиевна и Филипп Шветский были на связи с федерацией и быстренько меня сняли.

Сообщили мне эту новость только после того, как она разлетелась по всему интернету. Неприятно было, но другого выхода не было. Очевидно было, что меня снимут, вопрос только в том, кто бы это сделал. Шансов выступить не было. Мне только надели гипс, а через неделю надо было уже уезжать на чемпионат России», – сказала фигуристка.

Этери Тутберидзе: «С травмой Косторной можно было кататься. Мне обидно, это упущенные возможности»