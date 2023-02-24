Академия Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике ФФКР («Спорт-Экспресс»)

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР чемпионат России среди юниоров женское катание Академия Плющенко Софья Титова Софья Федченко Фигурное катание

Академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) на тренера Софью Федченко, которая комментировала заявления Евгения Плющенко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича».

Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.

Ранее ученица Федченко Алина Горбачева выиграла первенство России среди юниоров. Подопечная Плющенко Вероника Жилина заняла второе место, еще одна фигуристка «Ангелов» Софья Титова стала четвертой. После соревнований Плющенко высказался о несправедливом, по его мнению, судействе.

Комиссия по этике ФФКР рассмотрит также заявления самого Плющенко.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

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116 комментариев

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Роман Волков
Вот это номер!
Плющ с ума сошел.
Сам Софью Короновал, а теперь жалобы строчит.
Никто не может понять почему он избежал разбирательств, за свои высказывания.
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фынский аксель
Ответ Katerina Sunny
Автоматом придется рассмотреть и то, что наговорил сам Плющенко.
И в этом прелесть ситуации. АП снова показали, что просчитать последствия это не про них.
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Философия
У этой бездны нет дна...
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Джером&Со
Мне кажется, интервью Федченко - это многоходовочка от ФФКР. Теперь надо точно рассматривать оба дела: и излияния Рудковского, и ответочку Федченко 🤷🏻‍♀️
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Ольга Ив
Ответ Лидия Развозжаева
Интервью Плющенко записано на видео-там слова не выкинешь,а что сказала Фещенко журналисту,надо ещё доказать .А шарж на тренера АлиныГорбачевой будут рассматривать?
А разве на этом видео он истерит? Нет. А Федченко дала ему публичную оценку, назвав его интервью истерикой. Не нужно было, если не смотрела сама, а поддалась на провокационные вопрос журналиста.
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Den3Lo
Я же говорил, что так и будет. Вот же черти
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Oleg Gudskov
А вот это уже истерика.
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Ягун Ягунини
Ответ Нурсултан Хамзаев
то что начала обсуджать оценки Титовой реально глупо. Она же тренер другой спорсменки то есть заинтересованная сторона.
А то, что Плющенко обсуждал оценки Горбачевой и других не своих учениц умно?) Однако ни Федченко ни Давыдов ни кто-либо ещё из тренеров и не подумали обращаться в комиссию по этике. Только Рудковским пришло это в голову. Позорники. Хотя ничего нового. Кто громче всех кричит "Держи вора"?
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Евгения Гринева
Ответ Нурсултан Хамзаев
то что начала обсуджать оценки Титовой реально глупо. Она же тренер другой спорсменки то есть заинтересованная сторона.
Есть разница между критикой оценок и просто разбором протокола, она не критиковала и не искала ни у кого ошибки
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Ирина Чернявская
Ответ Montenegro Serbian
Даже интересно стало, за что (даже формально) могут "подтянуть" Федченко или какой штраф выписать, за слово ИСТЕРИКА? Ведь это само по себе не оскорбление, а одно из психоэмоциональных состояний. Вернее слово, описывающее это состояние. Вот если бы она его дураком назвала или бестолочью, то другое дело. А так вообще ни о чём.
Так может она и правда Диана, что у Плющенко истерика. Вообще благодаря Плющенко фигурное катание в топе. Не было бы семейства Рудковских, то особо никто бы не тусоваться на этой ветке. А так почти каждую неделю новости и события)
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Ayla
мерзость
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alexander bakulin
Ответ Лидия Развозжаева
Интервью Плющенко записано на видео-там слова не выкинешь,а что сказала Фещенко журналисту,надо ещё доказать .А шарж на тренера АлиныГорбачевой будут рассматривать?
следствие разберётся. хамов и скандалистов, решивших попиариться на имени евгения плющенко, призовут к ответу.
гоговичи будут наказаны.
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Tante Ellen
И какая к тому же славная отмазка для родителей. Это не мы не можем научить ваших детей - это они засуживают. Это не мы истерим - это они нарушают.
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Девочка с севера
Ответ Беглый*
Никогда слова плохого не писал о федерации, не критиковал её, но если они на серьёзных щах будут разбирать жалобу начинающего и при этом проигнорируют его собственную истерику, полностью разочаруюсь в этой структуре. Не трогайте Федченко, человек работает и прогрессирует. Лучше отрежьте раковую опухоль нашего ФК, которой является "академия" и её шантажисты.
Да отстаньте, ничего не будет. Как и с делом Нугумановой.
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Lizard Wizard
Ответ Iomov
Это очень хорошо что они так поступили! Своей глупостью, они не оставят федре выбора и она будет вынуждена разобраться с Рудковскими и их заявлениями! Если бы не этот демарш, федра бы спустила все на тоомозах! А теперь ей прийдется разбираться! По сути Плющенка сам на себя написал заяву!
Девять лет прошло с Сочинских ОИ, к которым у федры был готов план по замене Плюща после командника и ему надо было просто сидеть тихо. Но он кукарекнул об этом на пресске и всё пошло к чёрту. Ноль выводов было сделано Плющем. Ноль!
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Лидия Развозжаева
Интервью Плющенко записано на видео-там слова не выкинешь,а что сказала Фещенко журналисту,надо ещё доказать .А шарж на тренера АлиныГорбачевой будут рассматривать?
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alexander bakulin
филигранный ход, евгений викторович. иного мы и не ожидали от маэстро.
гоговскими правилами прищучить самих гоговичей, сколько же в этом тонкой иронии и изысканного коварства!
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Ольга Ив
Ответ Azima
Я думаю, что за одно только его выражение " г.....и" на него должны написать жалобы все фигуристы не из его команды..
Значит надо было написать и умнее быть на шаг впереди. Зная Плющенко, этот шаг его, после 2ух интервью Федченко, был ожидаем.
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Ёжик_в_тумане
Ответ Зоя Кудряшова
В комиссии по этике сидит Алексей Тихонов, который работает у Тутберидзе. Посмотрим насколько он будет нейтральным.
И Сихарулидзе кум Плющенко посмотри на сколько будет не предвзято он.
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Agura
Ответ Montenegro Serbian
Наоборот. Я уверен что Плющенко и его семья.....они сами по себе самодуры, без всякой политической подоплёки (трушными патриотами они вполне могут рисоваться чтобы колебаться с линией партии, т.к им это выгодно с финансовой точки зрения). Вот просто есть завистливые, алчные и обидчивые люди, которые что-то могут делать и говорить публично, чисто из-за такой своей черты характера. Тут политика и пятая колонна может быть вообще сбоку-припеку и как телеге пятое колесо. На 100% уверен что у семейства Рудковская - Плющенко это просто естество людское такое, которое из них лезет (обидчивые люди крайне болезненно переносят публичную критику в свой адрес) и пятая колонна тут ваще никаким боком.
Они всячески подчёркивают, что их заслуживают потому, что академия - частная школа, что они и их ученики состоятельные люди. Это что как не попытка разжигания классовой вражды????
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Водяра
Ответ Black&White
А вы болели? смешные такие:)))
Рудковские детектед.
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Azima
Ответ Ольга Ив
Я не болею а Плющенко, он не мой. Я изначально считала, что Федченко не надо было влезать в это, умнее было бы. Я так и знала, что после того, что она наговорила с указанием ФИО и дав им публичную оценку, Плющенко подаст на неё. Он обсуждал судейство, вот пусть с ним и разбирались бы, зачем влезла Федченко с 2мя интервью, переходя на личности, непонятно. По кодексу не имела права.
Я думаю, что за одно только его выражение " г.....и" на него должны написать жалобы все фигуристы не из его команды..
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Lala M
Ответ Нурсултан Хамзаев
то что начала обсуджать оценки Титовой реально глупо. Она же тренер другой спорсменки то есть заинтересованная сторона.
Её спортсменке Титова была не конкурент.
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Doctor V
Ответ Ольга Калугина
Академия Плющенко развалит фигурное катание страны. Постоянно будет возникать, не красиво возникать, что его спортсмены не первые. Кто не согласится - на того кляузу. Или, что бы не в#нял , будут тянуть его девочек, снижая мотивацию других
"Академия Плющенко развалит фигурное катание страны." - Знать она сильна.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Katerina Sunny
Автоматом придется рассмотреть и то, что наговорил сам Плющенко.
то что начала обсуджать оценки Титовой реально глупо. Она же тренер другой спорсменки то есть заинтересованная сторона.
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