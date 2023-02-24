Академия Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике ФФКР («Спорт-Экспресс»)
Академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) на тренера Софью Федченко, которая комментировала заявления Евгения Плющенко, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича».
Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.
Ранее ученица Федченко Алина Горбачева выиграла первенство России среди юниоров. Подопечная Плющенко Вероника Жилина заняла второе место, еще одна фигуристка «Ангелов» Софья Титова стала четвертой. После соревнований Плющенко высказался о несправедливом, по его мнению, судействе.
Комиссия по этике ФФКР рассмотрит также заявления самого Плющенко.
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
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Плющ с ума сошел.
Сам Софью Короновал, а теперь жалобы строчит.
Никто не может понять почему он избежал разбирательств, за свои высказывания.
гоговичи будут наказаны.
гоговскими правилами прищучить самих гоговичей, сколько же в этом тонкой иронии и изысканного коварства!