Академия Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике ФФКР («Спорт-Экспресс»)

«Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) на тренера Софью Федченко, которая комментировала заявления , сообщает « ».

Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки » и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича».

Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.

Ранее ученица Федченко Алина Горбачева выиграла первенство России среди юниоров. Подопечная Плющенко заняла второе место, еще одна фигуристка «Ангелов» Софья Титова стала четвертой. После соревнований Плющенко высказался о несправедливом, по его мнению, судействе.

Комиссия по этике рассмотрит также заявления самого Плющенко.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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