Софья Федченко: «Я всегда равняюсь на штаб Тутберидзе. Эта группа под любые правила подстраивается так, что спортсмены всегда выигрывают»

Тренер Софья Федченко рассказала, в чем она равняется на команду Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка Алина Горбачева, которая тренируется у Федченко, победила на юниорском первенстве России в Перми. Евгений Плющенко, чьи подопечные заняли второе и четвертое места, раскритиковал судейство на турнире.

– Как раз в речи Евгения Плющенко была отсылка к одному элементу ультра-си в [произвольной] программе Алины. Вы спокойно восприняли этот выпад в свой адрес?

– Я не восприняла это как выпад в свой адрес. Были же две похожие ситуации. Практически аналогичные. У самого Плющенко в 2010 году и у Щербаковой и Трусовой на прошлой Олимпиаде. Из этих ситуаций нужно делать какой-то вывод и работать в существующих правилах. В той системе, которая есть в современном фигурном катании.

Я в этом плане всегда равняюсь на тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе. Это та группа, которая под любые правила подстраивается так, что спортсмены всегда выигрывают.

Не соглашаться с системой оценивания и считать, что четыре не самых чистых ультра-си лучше, чем один чистый квад и программа с хорошим катанием и музыкальностью, – я с этим не согласна. Нынешняя система подразумевает, что нужно иметь сбалансированную программу: уметь хорошо вращаться, кататься и прыгать.

– Видели ли вы реакцию штаба Плющенко на ваши слова (в инстаграме академии Плющенко опубликовали пост, изобразив Федченко с короной на голове – Sports.ru)? Что можете сказать на этот счет?

– Видела. Больше люблю диадемы, но корона – тоже ok, – сказала Федченко.

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