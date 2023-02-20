Софья Федченко: «Я всегда равняюсь на штаб Тутберидзе. Эта группа под любые правила подстраивается так, что спортсмены всегда выигрывают»

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Тренер Софья Федченко рассказала, в чем она равняется на команду Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка Алина Горбачева, которая тренируется у Федченко, победила на юниорском первенстве России в Перми. Евгений Плющенко, чьи подопечные заняли второе и четвертое места, раскритиковал судейство на турнире.

– Как раз в речи Евгения Плющенко была отсылка к одному элементу ультра-си в [произвольной] программе Алины. Вы спокойно восприняли этот выпад в свой адрес?

– Я не восприняла это как выпад в свой адрес. Были же две похожие ситуации. Практически аналогичные. У самого Плющенко в 2010 году и у Щербаковой и Трусовой на прошлой Олимпиаде. Из этих ситуаций нужно делать какой-то вывод и работать в существующих правилах. В той системе, которая есть в современном фигурном катании.

Я в этом плане всегда равняюсь на тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе. Это та группа, которая под любые правила подстраивается так, что спортсмены всегда выигрывают.

Не соглашаться с системой оценивания и считать, что четыре не самых чистых ультра-си лучше, чем один чистый квад и программа с хорошим катанием и музыкальностью, – я с этим не согласна. Нынешняя система подразумевает, что нужно иметь сбалансированную программу: уметь хорошо вращаться, кататься и прыгать.

– Видели ли вы реакцию штаба Плющенко на ваши слова (в инстаграме академии Плющенко опубликовали пост, изобразив Федченко с короной на голове – Sports.ru)? Что можете сказать на этот счет?

– Видела. Больше люблю диадемы, но корона – тоже ok, – сказала Федченко.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

109 комментариев

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Ezhevika33
Ответ gold-for-zagitova
Софья уже второй день в нокаут отправляет начинающего!
Он про неё и забыл уже, а она всё остановится не может))) Хоть где-то засветилась)
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lenapan
Остапа несло... Это все одно интервью, или она их каждый день дает?
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Рябиновые бусы
Ответ Alina Kernes
Она офигенная и самодостаточная. Поэтому к Этери ей не надо. Кстати, где Этери? Что-то её не видно. Дочку в Израиль пристраивает, поди)) или уже какая-то другая страна на прицеле?
финал ГП на носу, Э.Г. готовит спортсменов, почему ее должно быть видно, человек работает.
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Vladimir Arutin
Ответ Туц
Забавно будет если Горбачову в конце сезона у нее переманят. Тот же ТШТ например) Столько гонору и пшик) Но не желаю, конечно) пусть регионы поднимает.
Какие регионы если она работает в Москве ?
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Бильм@н
Молодец, получите деньги в кассе и распишитесь. Или что ей там за прогиб перед ТШТ обещали?
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Ezhevika33
Ответ Ирина Иванова
Разгромный счёт в матче СФ/ЕП - 4:0 в пользу успешного тренера. Схватка не окончена, ждём продолжения и полного нокдауна.
Успешный? Одна спортсменка с одним квадом.
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Туц
Ответ Аля Иванова
Далеко пойдёт,если не споткнётся.
Забавно будет если Горбачову в конце сезона у нее переманят. Тот же ТШТ например) Столько гонору и пшик) Но не желаю, конечно) пусть регионы поднимает.
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Тайга86
Думаю даже не ровняется, а Этери ее кумир. Схожесть присутствует, правда пока это как разница между дорогим изысканным пирожным и безе...Но может когда-то что-то и получится...Только говорит много, охотно и уже сейчас. А ведь только вчера было ей сказано, что Плющенко не достоин внимания) Ну да ладно...в любом случае успехов тш и ученикам. Конкуренция - всегда хорошо. Алина - молодчинка.
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Рябиновые бусы
Ответ alexnew
А Мы это кто? :)
Женя и Яна, кто ж еще.
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Лариса Ильинова
Достойный ответ, молодец!
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Бильм@н
Вот она и призналась чей заказ отрабатывает.
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Ezhevika33
Ответ Loliloo
А мне кажется наоборот ветер в другую сторону дует. Будут писать, что все честно, что у Петросян детское катание)
Вряд ли будут такое писать. У Петросян всё же триксель .
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Doctor of Philosophy
Тутберфаны обрадовались таким заявлениям, да? ИМХО, рано: девочка с такими зубками запросто может откусить Тутберидзе её чистый хвост и даже не поморщиться:)
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Соль.
Подлиз засчитан
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Рябиновые бусы
Ответ Фатима Кочкарова
Завтра Алина Горбачева выиграет у Аделии Петросян. И комментаторам уже меньше будет нравится тренер с 2 высшими образованиями)))
завтра Горбачева выиграет у Муравьевой, и начинающего тренера разорвет от злости, и всех его адептов тоже,
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Vladimir Arutin
Ответ Loliloo
А мне кажется наоборот ветер в другую сторону дует. Будут писать, что все честно, что у Петросян детское катание)
Посмотрим как они будут писать, что у Петросян детское катание и Горбачева должна быть выше Петросян .
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Black&White
Ответ Маргарита В Сафронова
Окончательная победа Софьи в Плющенко vs Федченко. Прямо разгромила!)
В чем разгром-то? Выступающая по взрослым обыграла юниорку? Уже на следующем турнире может оказаться в положении Плющенко. Под пьедесталом, и без особых надежд. 4 и 3 место на ФГП это хуже Самоделкиной по сумме баллов. 9 место на ЧР это близко к вылету из 10ки. Обычно с такими местами катаются еще один сезон и заканчивают карьеру.
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Здравый@смысл@
Ответ Strawberry93
Про диадему-контрольный💚
Мозги - вот ключевое преимущество любого топ-тренера. Результаты будут, если они есть!
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Ezhevika33
Ответ Нагрузки Сборной
Из интервью чувствуется наличие образования у человека, приятно будет следить за ее карьерой
Наоборот. Оскорблять человека, который ей лично ничего не сделал, признак невоспитанности. А разбирать прокат чужой ученицы это вообще дно.
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Туц
Ответ Лека-Лека
ТШТ - ориентир для каждого умного тренера. Софья учится у них. И это правильно - учиться надо у лучших. Не у Днищенко же.
То что комплиментик ТШТ отвесила не значит что она действительно на них ровняется. Так, плюсик в карму зарабатывает.
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Hiro Nakamura
Переиграла и уничтожила! )
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Iuliia Timofeyeva
А вот после этого перехода Плющенко на личности, федерация не хочет примпнить к нему санкции? Ладно набрасывать на абстрактное "судейство", но тут оскорбление конкретнрго человека..
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Лека-Лека
Ответ Маргарита В Сафронова
Я думаю, Софья справится, раз берёт пример с Этери. ТШТ в своё время тоже обчистили, и Этери всем показала, как побеждать в таких обстоятельствах. И Давыдов справится, я уверена.
Будем держать за них кулачки.
Достойные люди. Талантливые тренеры.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Gemma157
скорее пропиарилась за счет конфликта с плющом. о ней до этого интервью плюща никто тут особо и не говорил. рискну предположить, что никто из вас ее и не знал
Софья стала известна победой своей ученицы. Остпльное—весёлый шум.))))))))
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Ezhevika33
Ответ nadenki
Контрольный выстрел
Только в свой образ.
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