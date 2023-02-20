Глава ФФКР о Плющенко: «Комиссия по этике рассмотрит высказывания. Мы должны во всем этом разобраться»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР чемпионат России среди юниоров Александр Коган ТАСС Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган подтвердил, что комиссия по этике рассмотрит слова двукратного олимпийского чемпиона тренера Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России и заявил, что его ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные.

«Комиссия по этике рассмотрит высказывания Евгения Плющенко на первенстве России. Мы должны во всем этом разобраться.

Что же касается информации о запросе, на который не ответила федерация, не считаю СМС официальным запросом», – сказал Коган.

«Это чушь собачья, никто ничего не собирается». Чайковская о том, что слова Плющенко могут быть рассмотрены комиссией ФФКР

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

34 комментария

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Vladimir Arutin
Где писали, что вроде собираются комиссию собрать из независимых судей и досконально разобрать прокаты .
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Natalia Solomakha
Ответ Mira Val
"Говешки, нахрен" словарь тренера, работающего с детьми перед журналистами. Боюсь подумать не перед камерой как.
А в словах главного тренера сборной о фекалиях, так сказать, в ответ на вопрос журналиста недавно Вас ничего не смутило? Настя Мишина на камеру на ОИ? Тарасова? Один Плющенко "портит" имидж российского ФК? И Вы не знаете, что большинство тренеров "не перед камерой" матом со спортсменами общаются?
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Лилибет
Интересно,почему такая шумиха,он не первый раз и не первый год высказывается против судейства,что же сподвигло сейчас рассматривать его высказывания?
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Heopsa
Ответ TheWitcher
Ну, все таки Коган глава ФФКР, а Чайковская только главный тренер сборной, т.е. подчиненная. Вряд ли он должен с ней советоваться по таким вопросам, тем более инцидент с Плющенко не касается фигуристов сборной, а общественность давит… 🤔
Муравьева же была в сборной.
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Natalia Solomakha
Ответ Светлана Менова
Какой цырк, Господи боже мой. Опять левая нога не знает, что делает правая.
У них обе левые :)
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Евгения Гринева
Ответ Леди Брэкнелл
зачем вы врёте? видео видели все.
Это вы врете, какие у него претензии к судейству по факту он не сказал, просто угрожать начал переходами
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+1
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Olga Tchistyakov
Ответ Jessi
Бедный Плющенко, мне его жаль. Реально его выдавливают из ФК. Может это и к лучшему ? Про кого будет писать , кого обсуждать , кого ненавидеть? Даже хейтеры расстроятся, если его не будет
Жили же как то без него ,и скажу я вам неплохо жили,без всех этих скандалов и постоянных истерик.
+2
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+2
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Иван Любимов
Ответ Иван Висс
спортсмены-то причем? пусть Плющ и идёт нахер.
если хотят катать, пусть уходят из Плюакадемии
+1
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U. M. A. Muhammad
Ответ TheWitcher
Вот и прекрасно. Пора поставить на место эту зарвавшуюся семейку 😏
К сожалению они ничего толкого не сделают, плющ слишком приближен к верхам царя.
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KMR
Придумали кодекс,а как применять против запутинцев не прописали
+1
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-4
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TheWitcher
Ответ Katerina Sunny
Коган и Чайковская между собой вообще общаются?
Ну, все таки Коган глава ФФКР, а Чайковская только главный тренер сборной, т.е. подчиненная. Вряд ли он должен с ней советоваться по таким вопросам, тем более инцидент с Плющенко не касается фигуристов сборной, а общественность давит… 🤔
+1
-1
0
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Den3Lo
Тем кто хочет разбирательств отвечаем - они обязательно будут. Остальным говорим, что все уже решено. Все довольны = профит. А чего еще ждать от пенсионеров.
0
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Jessi
Ответ trav
Расскажите мне как можно "рассмотреть высказывание"? Осудить и покачать головой? Или что? Или "ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные." - это что-то незаконное? Вроде Железный занавес еще не опустился и каждый вправе выбирать как и где ему жить
Хотят его задавить, вот и все . Мешает. Почти получилось
+1
-5
-4
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Wintersun
Пора наказать зарвавшуюся семейку. Иначе смысла нет собираться этой комиссии.
0
0
0
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Mira Val
"Говешки, нахрен" словарь тренера, работающего с детьми перед журналистами. Боюсь подумать не перед камерой как.
+4
0
+4
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Wintersun
Ответ Jessi
Бедный Плющенко, мне его жаль. Реально его выдавливают из ФК. Может это и к лучшему ? Про кого будет писать , кого обсуждать , кого ненавидеть? Даже хейтеры расстроятся, если его не будет
Он сам себя выдавливает
+3
0
+3
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ЮИ
Не договорились...
+1
0
+1
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Jessi
Ответ Лакс
За "говешек" без разбирательства следует отстранить от первого же турнира, т.е. от ФГПР. Имею в виду его, а не спортсменов АП.
Видео покажите или это слова продажного журналиста ?
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-8
-8
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Леди Брэкнелл
Ответ Евгения Гринева
Только вот у него посыл "если вы не будете судить в пользу моих спортсменов, то мы перейдет за другие страны выступать" и не надо рассказывать, что было какое-то нечестное судейство, все там по делу
зачем вы врёте? видео видели все.
0
-6
-6
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garovatat
Мда.... г-н Коган, а ваша коллега отрапортовала что никаких разборок не будет, все это "чушь собачья"))) Вы там разберитесь, в своем датском королевстве, чего это у вас кто куда и никакого согласия? Может Главный тренер как-то заинтересован замотать/замолчать/спустить на тормозах это "дело"? Она сказала что все уже порешали! Возможно это предвзятость, возможно не безвозмездная. Вы там как-то наведите порядок уже наконец...
+7
0
+7
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Иван Висс
Ответ Иван Любимов
Мы тут на спортсе уже со всех сторон рассмотрели высказывания Плющенко. Федерация, если она не импотентна, должна отстранить Е. Плющенко и его академию от всех соревнования под эгидой ФФККР до конца календарного года
спортсмены-то причем? пусть Плющ и идёт нахер.
+1
-3
-2
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Jessi
Бедный Плющенко, мне его жаль. Реально его выдавливают из ФК. Может это и к лучшему ? Про кого будет писать , кого обсуждать , кого ненавидеть? Даже хейтеры расстроятся, если его не будет
+5
-10
-5
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Евгения Гринева
Ответ trav
Расскажите мне как можно "рассмотреть высказывание"? Осудить и покачать головой? Или что? Или "ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные." - это что-то незаконное? Вроде Железный занавес еще не опустился и каждый вправе выбирать как и где ему жить
Только вот у него посыл "если вы не будете судить в пользу моих спортсменов, то мы перейдет за другие страны выступать" и не надо рассказывать, что было какое-то нечестное судейство, все там по делу
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Какой цырк, Господи боже мой. Опять левая нога не знает, что делает правая.
+1
-1
0
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Natalia Solomakha
В ромашку играют? "Обсудит, не обсудит, ГОЕ зажмёт, грибочков пошлёт..."
+1
0
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