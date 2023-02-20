Глава ФФКР о Плющенко: «Комиссия по этике рассмотрит высказывания. Мы должны во всем этом разобраться»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган подтвердил, что комиссия по этике рассмотрит слова двукратного олимпийского чемпиона тренера Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России и заявил, что его ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные.

«Комиссия по этике рассмотрит высказывания Евгения Плющенко на первенстве России. Мы должны во всем этом разобраться.

Что же касается информации о запросе, на который не ответила федерация, не считаю СМС официальным запросом», – сказал Коган.

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Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?