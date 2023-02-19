ФФКР отказалась оценить слова Плющенко на соответствие кодексу этики. Ранее он раскритиковал судейство на юниорском первенстве России

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) и пресс-атташе Ольга Ермолина не ответили на запросы « » о соответствии высказываний кодексу этики ФФКР.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения и заняли второе и четвертое места.

Кодекс этики требует от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады».

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало