ФФКР отказалась оценить слова Плющенко на соответствие кодексу этики. Ранее он раскритиковал судейство на юниорском первенстве России

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР чемпионат России среди юниоров судьи женское катание Александр Коган Ольга Ермолина Р-Спорт Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и пресс-атташе Ольга Ермолина не ответили на запросы «Р-Спорта» о соответствии высказываний Евгения Плющенко кодексу этики ФФКР.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

Кодекс этики ФФКР требует от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады».

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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50 комментариев

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Doctor of Philosophy
Ответ Alina Kernes
А чо там?
Пририсовали к фотке Федченко корону на голову и процитировали фильм "Морозко" - правда, искажённо:) https://www.championat.com/figureskating/news-5003079-v-akademii-plyuschenko-rezko-otreagirovali-na-slova-trenera-gorbachyovoj-opublikovav-foto.html
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Mary Ion
Если гов ешки не заслуживают внимания кодекса этики, то что нужно сделать, чтобы его нарушить?)
+1
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Зоя Кудряшова
Ответ Глафира Бахтиярова
Я лично верю действиям, а не словам, но действий уже который сезон нет по отношению к этой семейке, которые давно зарвались.
Ну и семейка Тутберидзе тоже не мед. Сплошные склоки. Кстати, где тренируется эта Горбачева, что-то ее очень продвигают?
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Alina Kernes
Это Яна-то юная?
Максимально!
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flyhigh
Ответ Два евГения
Может тогда федра оценит посты в запрещенной соцсети от плюща? Или это тоже нормально? Тут я бы на месте Федченко уже в суд подала. Это же просто омерзительно
На эту семейку уже с 2020 года ТШТ должны были в суд подавать, но нормальным штабам некогда, они работают
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Владимир
А Коган то лучший!!!!
А многие тут уже кончают от негодования😁😁😁
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Alina Kernes
Ответ Два евГения
Может тогда федра оценит посты в запрещенной соцсети от плюща? Или это тоже нормально? Тут я бы на месте Федченко уже в суд подала. Это же просто омерзительно
А чо там?
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Anna Stefan
Читаем:
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и пресс-атташе Ольга Ермолина не ответили на запросы «Р-Спорта» о соответствии высказываний Евгения Плющенко кодексу этики ФФКР.

Может быть, конечно, что вообще не будут реагировать на это безобразие - всё может быть, с нашей федры станется))) Но пока известно только то, что отказались отвечать НА ЗАПРОС журналюх. Надеюсь, что всё-таки Рудковскому не спустят с рук его наезды и угрозы, а жёстко накажут, потому что это уже ни в какие ворота не лезет, и федра будет выглядеть очень бледно, если молча утрётся.
И да, мы тоже хотим знать, чем кончится дело)))
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Alina Kernes
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Похоже, яна запаслась нужным материальчиком. Она, кстати, постоянно чем-то трясет, угрожает направо-налево. Юная шантажистка 😂😂😂
Это Яна-то юная?
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ДИАНА
Подлецы, если ничего не сделают, слов нет
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Alexander2022
Не удивляет. Ничего не знаю, ничего не слышал - принципы действия этой федерации
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garovatat
Ну в общем все ясно. Кажись хвост таки вертит собакой. Впрочем надежда на то что федра проявит необходимую жетскость, и вообще, хоть как то себя проявит (федра, ау, ты есть вообще?) еще остается. Просто не выносят это все в инфопространство. Потому как если нет - то значит реально слабы, или все погрязло в договорниках. Подождем’с. Писали что отношения чиновников с горками были и так на ножах, хрупкие, а сейчас он типа все порушил. На месте разрушенного должно возникнуть что то новое, и я то надеялась что это будет окончательное расторжение взаимоотношений, пусть даже и по соглашению сторон)) все то же "ну и уходите".
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Alina Kernes
Ответ Глафира Бахтиярова
Клоуны бесхребетные. Ну и зачем вы вообще нужны тогда со своими кодексами?
Кодексы нужны были для всяких холопов типа Нуги
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Алё? Алёна
Если сейчас и это проглотят дальше будет еще хуже будет
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Viktoria dek
Какой позор! Уберите кто-нибудь эту семейку из мира фигурного катания🙏
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Ирина С
Видимо, и самой федерации есть чего опасаться. Тронь Плющенко - и неизвестно, чём дело может обернуться. А так, моргнули, как всегда, и спят спокойно!
Похоже, яна запаслась нужным материальчиком. Она, кстати, постоянно чем-то трясет, угрожает направо-налево. Юная шантажистка 😂😂😂
+1
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Atsuktuvas
Не хочется патетики
(Народ - меня прости):
Но кодексы и этика -
Сегодня не в чести...
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Владимир
Всем понятно кто в доме хозяин 😁
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Оле-Лукойе
За то, что он для неё не авторитет? Пять лет тюрьмы! За то, что посмела разобрать прокаты и доказать, что он неправ и вовсе казнить нельзя помиловать.
....и медаль отдать золотую!
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Оле-Лукойе
Ответ Jessi
Так почему про Федченко не спросили , ее привлекут за слова о Плющенко?
За то, что он для неё не авторитет? Пять лет тюрьмы! За то, что посмела разобрать прокаты и доказать, что он неправ и вовсе казнить нельзя помиловать.
+6
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Светлана Менова
I stand with Sofya Fedchenko!
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Ирина С
Видимо, и самой федерации есть чего опасаться. Тронь Плющенко - и неизвестно, чём дело может обернуться. А так, моргнули, как всегда, и спят спокойно!
+4
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Глафира Бахтиярова
Ответ Спортивный лис
Часть вопросов надо решать за закрытыми дверьми, а не верещать об этом на весь мир. Если Федор надо, они поговорят
Я лично верю действиям, а не словам, но действий уже который сезон нет по отношению к этой семейке, которые давно зарвались.
+6
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anyen
Ответ Jessi
Так почему про Федченко не спросили , ее привлекут за слова о Плющенко?
За какие именно? Прямую цитату дайте, пожалуйста.
+5
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varick
Чиновники федры - приживалы, паразитирующие на отечественном спорте.
Именно эти сволочи приняли решение не ставить Щербакову и Трусову в командник, в пользу Валиевой. Это было сделано до оглашения валиевского допинга, когда она еще считалась безусловной фавориткой. Т.е. эти паразиты лишили российскую команду двух олимпийских чемпионок, ради того чтобы Валиева стала суперчемпионкой.
Это было очень выгодно одному ООО тимТутберидзе, который конечно обещал хорошо отблагодарить этих паразитов за устранение Ани и Саши.
+4
-8
-4
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