ФФКР отказалась оценить слова Плющенко на соответствие кодексу этики. Ранее он раскритиковал судейство на юниорском первенстве России
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и пресс-атташе Ольга Ермолина не ответили на запросы «Р-Спорта» о соответствии высказываний Евгения Плющенко кодексу этики ФФКР.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.
Кодекс этики ФФКР требует от тренеров «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады».
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
А многие тут уже кончают от негодования😁😁😁
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган и пресс-атташе Ольга Ермолина не ответили на запросы «Р-Спорта» о соответствии высказываний Евгения Плющенко кодексу этики ФФКР.
Может быть, конечно, что вообще не будут реагировать на это безобразие - всё может быть, с нашей федры станется))) Но пока известно только то, что отказались отвечать НА ЗАПРОС журналюх. Надеюсь, что всё-таки Рудковскому не спустят с рук его наезды и угрозы, а жёстко накажут, потому что это уже ни в какие ворота не лезет, и федра будет выглядеть очень бледно, если молча утрётся.
И да, мы тоже хотим знать, чем кончится дело)))
(Народ - меня прости):
Но кодексы и этика -
Сегодня не в чести...
Именно эти сволочи приняли решение не ставить Щербакову и Трусову в командник, в пользу Валиевой. Это было сделано до оглашения валиевского допинга, когда она еще считалась безусловной фавориткой. Т.е. эти паразиты лишили российскую команду двух олимпийских чемпионок, ради того чтобы Валиева стала суперчемпионкой.
Это было очень выгодно одному ООО тимТутберидзе, который конечно обещал хорошо отблагодарить этих паразитов за устранение Ани и Саши.