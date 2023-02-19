Тренер Горбачевой об интервью Плющенко после первенства России: «Это истерика и отсутствие умения признавать свои промашки»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко высказалась о реакции двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на результаты первенства России среди юниоров. 

Ученица Федченко Алина Горбачева заняла первое место, фигуристки Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова – второе и четвертое соответственно. 

После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

– Софья, на ваш взгляд, крик души Евгения Плющенко – это чисто истерика или он действительно все по делу сказал?

– На мой взгляд, это истерика и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки.

– Как вы думаете, пойдет ли Евгений Викторович дальше своих угроз о том, что его спортсмены массово начнут уходить под флаги других стран?

– Трудно сказать, пойдут ли он и его спортсмены выступать за другие сборные. Честно говоря, похоже на шантаж и поиск хорошего предлога для перехода... Лично мне в этом сезоне уже три разные страны предлагали принять Алину с хорошим финансированием и получением паспорта перед Олимпийскими играми. Ничего необычного тут нет. Политика политикой, но сильные спортсмены всегда были и будут нужны за границей.

Мы варианты перехода не рассматриваем. Алина хочет кататься только в России и говорит, что лучше внутри соревноваться с сильнейшими и расти над собой, чем кататься без конкуренции и все выиграть на международных стартах. Ценность медали в таких соревнованиях (без россиян) теряется. Я с ней полностью согласна.

В этом сезоне ФФКР организовала очень много интересных турниров с отличными призовыми, за что мы очень благодарны. Это отличная мотивация и возможность для соревновательного роста, – сказала Федченко. 

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

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47 комментариев

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Храбрая виолончелистка
Ответ EuhenioV
"- Это не тот человек, чьё мнение имеет для меня значение...".Федченко очень чётко отразила своё отношение к этому........
Учится у старших товарищей) "А он есть ?" (с)
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Верю-не верю
Ох, и доведут эти молодые и дерзкие тренеры подстригушку, она скоро против Тутберидзе и Федченко пойдет в рукопашную, начнет вертухи крутить😄
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asusp527
Ответ Александр Шульгин
Мишин по-моему уже тоже в шоке от воспитанника
Здоровья Вам, Алексей Николаевич...
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Orange carrot
Ответ Александр Шульгин
На самом деле Плющенко никто не поддерживает по доброй воле.
В этот раз они даже тяжелую артиллерию в виде ТАТ и Липы подтянули.
ЦСКА промолчат, потому что многие спортсмены в шоу Плюща катают, а Давыдов там не в фаворитах.
Хрустали тоже вряд ли полезут, даже Лайшев подозрительно молчит.
Профессор что ли? Так он воспитал этого академика, он свою Лизу-то не отмазал от намеков Яны в этом году.

А уж на всяких Чайковских и подавно нет надежды.
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asusp527
Ответ Лека-Лека
Это не просто истерика избалованного альфонса. Это гнусный шантаж и угрозы. В каждой шутке есть доля шутки -а тут угроза дойти до Путина. Днищенко одновременно смешон и страшен в своем беспределе. Позор федре и Чайковской, которые расценивают такое поведение как невинные шалости малыша.
Ну с Путиным у них не выйдет, у него дела гораздо поважнее базара Рудковских.
А вот федерация пока мягкотело выглядит..
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Александр Шульгин
Ответ Svetlana Yablonskaya
Разве что Мишин по старой дружбе. Но Плющ потерял берега, уже и на Лизу стал гнать, а этого Профессор не простит.
Мишин по-моему уже тоже в шоке от воспитанника
+1
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Лидия Развозжаева
Поздравляем Алину Горбачёву и ее тренера с заслуженной ,прекрасной победой ! Все по делу сказала Софья Федченко!Истерику Плющенко мы наблюдаем не первый раз !
+3
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Евгения Гринева
Ответ Ir2019
Это она ещё напрямую с ТШТ не столкнулась. Вот потом и посмотрим, будет в сторонке молчать или нет. А Плющенко сейчас делает ей имя и её спортсменке тоже.
Вообще-то сталкивалась, плохо вы за ФК следите
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АНтошка
Шах и мат ! Браво ,тренеру !
+3
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Петрова Ольга
Просто браво👏 ответ получился не в бровь, а в глаз)

И ведь не побоялся человек слово молвить против самого ЕП! А то весь бомонд язык свой куда-то засунул
+6
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Alexander X
Ответ Ir2019
Это она ещё напрямую с ТШТ не столкнулась. Вот потом и посмотрим, будет в сторонке молчать или нет. А Плющенко сейчас делает ей имя и её спортсменке тоже.
и уже не столкнётся... увы и ах... её карьера топового тренера закончена не начавшись🤷...
+1
-3
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Александр Шульгин
На самом деле Плющенко никто не поддерживает по доброй воле.
Разве что Мишин по старой дружбе. Но Плющ потерял берега, уже и на Лизу стал гнать, а этого Профессор не простит.
0
0
0
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EuhenioV
"- Это не тот человек, чьё мнение имеет для меня значение...".Федченко очень чётко отразила своё отношение к этому........
+5
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asusp527
Ответ Храбрая виолончелистка
Две дамы в пальто- это уже серьезно)
Там еще господа подтянутся, несладко будет этой компании.
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Ostinato
Вот это характер! Молодец.
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Евгения Гринева
Ответ Orange carrot
Что-то страшновато мне за Федченко стало. Тусовочка этого не простит.
Думаю, в тусовочке достаточно людей, которые громко не высказываются, но согласны с ее мнением
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Igor_Smr
Ждем ответа Рудковских в стиле - да кто это такая, дайте лупу и т.д.
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Ir2019
Ответ Евгения Гринева
Беда пришла откуда не ждали) неужели Евгению Викторовичу теперь придется воевать на два фронта? Так у Яночки и ресурс может закончиться
Если фронт не поменяет.
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Александр Шульгин
Ответ Orange carrot
Что-то страшновато мне за Федченко стало. Тусовочка этого не простит.
На самом деле Плющенко никто не поддерживает по доброй воле.
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Софья Серебрякова
Смелое интервью, всё правильно сказала
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Ir2019
Ответ Likman
А мне нравится эта Федченко всё больше!
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Orange carrot
Ответ Iuasamotu
И действительно, зачем побеждать на престижных международных стартах, лучше ж развиваться на внутрироссийских соревнованиях
Посмотрите на контент этого престижа и сравните с внутренними стартами. Для наших девочек ЧР и первенство уже давно сложнее международных стартов и об этом не одна девочка в интервью говорила.

Это там можно завалить кп и все равно быть первой на фоне других. Тут это не прокатывает.
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Svetlana Yablonskaya
Софья - победительница назгулов. То есть плющей.
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Orange carrot
Что-то страшновато мне за Федченко стало. Тусовочка этого не простит.
Плющ многим тренерам как кость в горле, защитят её, верю.
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asusp527
Слыхали, истеричные Рудковские? -Конечно, нет.
Они слышат только себя. И это причина их постоянных недовольств. Но дело в том, что недовольных их поведением очень много...
Господи, убери их от Рфк...
+5
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