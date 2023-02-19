Тренер Горбачевой об интервью Плющенко после первенства России: «Это истерика и отсутствие умения признавать свои промашки»
Тренер Софья Федченко высказалась о реакции двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на результаты первенства России среди юниоров.
Ученица Федченко Алина Горбачева заняла первое место, фигуристки Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова – второе и четвертое соответственно.
После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
– Софья, на ваш взгляд, крик души Евгения Плющенко – это чисто истерика или он действительно все по делу сказал?
– На мой взгляд, это истерика и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки.
– Как вы думаете, пойдет ли Евгений Викторович дальше своих угроз о том, что его спортсмены массово начнут уходить под флаги других стран?
– Трудно сказать, пойдут ли он и его спортсмены выступать за другие сборные. Честно говоря, похоже на шантаж и поиск хорошего предлога для перехода... Лично мне в этом сезоне уже три разные страны предлагали принять Алину с хорошим финансированием и получением паспорта перед Олимпийскими играми. Ничего необычного тут нет. Политика политикой, но сильные спортсмены всегда были и будут нужны за границей.
Мы варианты перехода не рассматриваем. Алина хочет кататься только в России и говорит, что лучше внутри соревноваться с сильнейшими и расти над собой, чем кататься без конкуренции и все выиграть на международных стартах. Ценность медали в таких соревнованиях (без россиян) теряется. Я с ней полностью согласна.
В этом сезоне ФФКР организовала очень много интересных турниров с отличными призовыми, за что мы очень благодарны. Это отличная мотивация и возможность для соревновательного роста, – сказала Федченко.
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А вот федерация пока мягкотело выглядит..
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Это там можно завалить кп и все равно быть первой на фоне других. Тут это не прокатывает.
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Господи, убери их от Рфк...