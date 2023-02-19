Тренер Горбачевой: «Спортсменки Плющенко проиграли из-за короткой программы. Если ты катаешь произвольную в первой разминке, оценки будут ниже»

Тренер Софья Федченко высказалась о судействе на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.

Ученица Федченко Алина Горбачева заняла первое место, фигуристки Плющенко Вероника Жилина и – второе и четвертое соответственно.

После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

– Вы, как профессионал, заметили предвзятое отношение к воспитанницам ?

– Титова бы получила больше за произволку, если бы не была 16-я после короткой. Мои спортсмены, в том числе Алина, не раз оказывались в подобных ситуациях. Если ты катаешь произвольную в первой разминке, то твои GOE и компоненты будут ниже, чем если в разминке лидеров. Абсолютно не важно Титова ты, Горбачева или кто-то еще.

Есть хорошее выражение: «Короткой программой нельзя выиграть турнир, но можно проиграть!» Так вот, спортсменки Евгения Викторовича проиграли свои места именно из-за короткой программы.

Возвращаясь к Титовой... Ну, хорошо, получила бы она больше, на сколько? Ребро на лутце – это стоило ей 2,44 балла (7,16 у Гордеевой, против 4,72 Титовой). Что там еще не устроило Евгения Викторовича? Галка на сальхове? Ок, без галки сальхов с падением стоит – 4,85, у Титовой 3,88, разница чуть меньше балла. В итоге получаем 3,41 условной предвзятости к Титовой. Разница с Гордеевой у них 14 баллов.... Стоит ли дальше что-то говорить?

– Почему тогда, на ваш взгляд, олимпийского чемпиона понесло?

– Думаю, что он был слишком уверен в своей победе в отсутствии главной фаворитки турнира – . Ну что ж, придется привыкать считаться с разными тренерскими штабами. У нас малыши подрастают...

– Софья, за свою тренерскую карьеру вы хоть раз сталкивались с предвзятым судейством?

– Я никогда не обсуждаю работу судейской бригады, это вне моей компетенции. У меня другая задача – учить спортсменов кататься безошибочно. Всегда говорю детям: «Катайтесь так, чтобы не к чему было прицепиться, даже если кому-то очень захочется!»

– Вам, как тренеру победительницы турнира, было обидно услышать столь эмоциональный спич от Евгения Викторовича? Получается, он в каком-то смысле намекнул на то, что Алина не очень достойна своего места.

– Это не тот человек, чье мнение имеет для меня значение, – заявила Федченко.

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