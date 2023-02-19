Тренер Горбачевой: «Спортсменки Плющенко проиграли из-за короткой программы. Если ты катаешь произвольную в первой разминке, оценки будут ниже»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко высказалась о судействе на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. 

Ученица Федченко Алина Горбачева заняла первое место, фигуристки Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова – второе и четвертое соответственно. 

После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

– Вы, как профессионал, заметили предвзятое отношение к воспитанницам Евгения Плющенко?

– Титова бы получила больше за произволку, если бы не была 16-я после короткой. Мои спортсмены, в том числе Алина, не раз оказывались в подобных ситуациях. Если ты катаешь произвольную в первой разминке, то твои GOE и компоненты будут ниже, чем если в разминке лидеров. Абсолютно не важно Титова ты, Горбачева или кто-то еще.

Есть хорошее выражение: «Короткой программой нельзя выиграть турнир, но можно проиграть!» Так вот, спортсменки Евгения Викторовича проиграли свои места именно из-за короткой программы.

Возвращаясь к Титовой... Ну, хорошо, получила бы она больше, на сколько? Ребро на лутце – это стоило ей 2,44 балла (7,16 у Гордеевой, против 4,72 Титовой). Что там еще не устроило Евгения Викторовича? Галка на сальхове? Ок, без галки сальхов с падением стоит – 4,85, у Титовой 3,88, разница чуть меньше балла. В итоге получаем 3,41 условной предвзятости к Титовой. Разница с Гордеевой у них 14 баллов.... Стоит ли дальше что-то говорить?

– Почему тогда, на ваш взгляд, олимпийского чемпиона понесло?

– Думаю, что он был слишком уверен в своей победе в отсутствии главной фаворитки турнира – Алисы Двоеглазовой. Ну что ж, придется привыкать считаться с разными тренерскими штабами. У нас малыши подрастают...

– Софья, за свою тренерскую карьеру вы хоть раз сталкивались с предвзятым судейством?

– Я никогда не обсуждаю работу судейской бригады, это вне моей компетенции. У меня другая задача – учить спортсменов кататься безошибочно. Всегда говорю детям: «Катайтесь так, чтобы не к чему было прицепиться, даже если кому-то очень захочется!»

– Вам, как тренеру победительницы турнира, было обидно услышать столь эмоциональный спич от Евгения Викторовича? Получается, он в каком-то смысле намекнул на то, что Алина не очень достойна своего места.

– Это не тот человек, чье мнение имеет для меня значение, – заявила Федченко. 

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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24 комментария

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4AIKA
ОМГ, Рудковского уже откачивают наверное, скоро польются по второму кругу говешки рудковских
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Voronok
Ответ тучка60
Почему жестокая? Она всё разложила по полочкам. Всё справедливо. А , что Плющенко думал, что если его подопечные владеют ультра си, то это уже победа? Как показывает практика, то нет , и не только внутрироссийская.
Ну это шутка, что вы в самом деле)
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люблю тутберят
молодец,просто браво!!👏👏👏
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тучка60
Ответ Voronok
"Думаю, что он был слишком уверен в своей победе в отсутствии главной фаворитки турнира - Алисы Двоеглазовой". "Это не тот человек, чьё мнение имеет для меня значение". Огонь!! Волнуюсь за Начинающего, его же просто разорвет)) Софья жестокая..))
Почему жестокая? Она всё разложила по полочкам. Всё справедливо. А , что Плющенко думал, что если его подопечные владеют ультра си, то это уже победа? Как показывает практика, то нет , и не только внутрироссийская.
+1
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Heopsa
У Горбачевой и Федченко резко прибавилось фанатов.
+5
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Orange carrot
Ответ Ольга Ив
А разве это правильно, что если произвольную катаешь в первой разминке, то твои GOE и компоненты будут ниже, чем если в разминке лидеров? Ведь бывает, что и лидеры, совершая ошибки, попадают не в разминку лидеров. Почему GOE и компоненты зависят не от проката, а от разминки?
Это факт, тут ничего не сделать, кстати и на международных стартах тоже этого придерживаются.
Тут ключевой момент, что касается всех, как и говорит тренер Алины, а не исключительно учениц Плбщенко.
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Denkaaaa
Софья разнесла Плюща по фактам
+4
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Matisse
В поместье Рудковских выехали пожарные
Скорее, ассенизаторы.
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Vendetta4111323
Это не тот человек, чьё мнение имеет для меня значение (с)

Трижды браво
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Самая цитируемая и вообще недура
Красотка, браво!!!
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Ольга Ив
А разве это правильно, что если произвольную катаешь в первой разминке, то твои GOE и компоненты будут ниже, чем если в разминке лидеров? Ведь бывает, что и лидеры, совершая ошибки, попадают не в разминку лидеров. Почему GOE и компоненты зависят не от проката, а от разминки?
+3
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Orange carrot
Ну, честно ведь, даже тут многие писали о практически стопроцентной победе Ники. А уж у Викторовича и подавно сомнений не было. Думаю, он настолько был в шоке от итогов, что просто башню снесло.

Ведь почти весь сезон вел себя прилично, а глупости морозила только супруга.
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Евгения Гринева
У них 2 и 3 компоненты при заваленных элементах "зОсудили"
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Mary Ion
Собственно, вот с таким подходом должен был возмущаться Плющенко: по элементам, баллам и тд. А не говешки кидать во всех подряд, сравнивая рандомных спортсменок с разных стартов
+3
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aleks31
Подарок от Федченко Плющу на 23 февраля: лупа и калькулятор
+11
0
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Леди Брэкнелл
О как! Все-таки Плющенко был прав выходит 😂
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Александр Крольков
Ссылку на первоисточник не принято указывать?
0
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Элла Бурс
Браво! ЕДИНСТВЕННЫй человек, который сказал все по факту. Миллион лучей поддержки!
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aleks31
сейчас это хамло опять будет лупу искать?
+3
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ЮИ
Молодец! Корректно, без прогибов, без обид, без бахвальства.
+7
0
+7
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Matisse
В поместье Рудковских выехали пожарные
+17
-1
+16
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Voronok
"Думаю, что он был слишком уверен в своей победе в отсутствии главной фаворитки турнира - Алисы Двоеглазовой".
"Это не тот человек, чьё мнение имеет для меня значение".
Огонь!! Волнуюсь за Начинающего, его же просто разорвет)) Софья жестокая..))
+25
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mahatma_gandi
Молодец, что не стала молчать! Браво тренеру! 👏 Результат первенства превосходный и справедливый!
+17
0
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Александр Шульгин
Сейчас у Рудковской взорвется
+11
-1
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