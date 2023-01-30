Татьяна Тарасова: «Верю, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде в Париже. Даже не представляю себе Олимпиаду без русских»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, Международный олимпийский комитет (МОК) допускает возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.
«Победой это заявление считать нельзя, но шагом можно. Это шаг вперед по сравнению с нашим безнадежным делом.
Верю ли, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде в Париже? Я верю! Я верю и даже не представляю себе Олимпиаду без русских», – сказала Тарасова.
Также тренер отреагировала на заявление главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова: «Бойкот Олимпиады – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. Как раз этого добиваются наши оппоненты».
«Браво, Станислав Поздняков. Наши спортсмены своими выступлениями смогут себе вернуть и флаг, и гимн», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
МОК о возвращении российских спортсменов на международные соревнования: «Концепция нейтрального флага хорошо зарекомендовала себя»
Ей бы о земном думать, а не про ненаучную фантастику
Там Соловьев по Парижу бьёт тактическим ядерным оружием за танки Леклер, а Таня в облаках витает
Как человек, годами вращаясь в медиа-пространстве, до сих пор не научился грамотно и корректно говорить? Русские и россияне - это не одно и то же
От ее хотения ничего не изменится.
Она сначала верила,что нас год не будет.Теперь розовый туман передвинулся на 2024 год)))🤓
Они будут представлять США, Польшу, Казахстан, Грузию и многие другие страны.
ОИ-84 Тарасова пропустила?