Татьяна Тарасова: «Верю, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде в Париже. Даже не представляю себе Олимпиаду без русских»

Теги Татьяна Тарасова МОК Париж-2024 Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, Международный олимпийский комитет (МОК) допускает возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«Победой это заявление считать нельзя, но шагом можно. Это шаг вперед по сравнению с нашим безнадежным делом.

Верю ли, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде в Париже? Я верю! Я верю и даже не представляю себе Олимпиаду без русских», – сказала Тарасова. 

Также тренер отреагировала на заявление главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова: «Бойкот Олимпиады – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. Как раз этого добиваются наши оппоненты». 

«Браво, Станислав Поздняков. Наши спортсмены своими выступлениями смогут себе вернуть и флаг, и гимн», – приводит слова Тарасовой ТАСС. 

МОК о возвращении российских спортсменов на международные соревнования: «Концепция нейтрального флага хорошо зарекомендовала себя»

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10 комментариев

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Регина Артёмова
Мы тоже многое , что не представляли , но все равно это произошло. Мы тоже к примеру , не могли представить, что потеряем три квоты на мир и на Европу которые таким трудом нам достались . Это новая реальность никто не знает , что будет 🤔
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Wiley Fox
Баба Таня на каталке сейчас живёт

Ей бы о земном думать, а не про ненаучную фантастику

Там Соловьев по Парижу бьёт тактическим ядерным оружием за танки Леклер, а Таня в облаках витает
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Владимир Великий
"У неё особенная стать, в Россию можно только верить" :)))
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Iuasamotu
Пьер де Кубертен все свои Олимпиады прекрасно провёл без русских
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PerfectSvendsen
А без татар? Тувинцев? Бурятов?

Как человек, годами вращаясь в медиа-пространстве, до сих пор не научился грамотно и корректно говорить? Русские и россияне - это не одно и то же
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FSUA2408
Побачим-побачим😂
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Shveddka
Какой раз она по кругу об одном и том же🤪
От ее хотения ничего не изменится.
Она сначала верила,что нас год не будет.Теперь розовый туман передвинулся на 2024 год)))🤓
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Andreas Soffliggare
Я не верю, я просто на сто процентов уверен, что на Олимпиаде будут русские.
Они будут представлять США, Польшу, Казахстан, Грузию и многие другие страны.
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Иван Иванов
"даже не представляю себе Олимпиаду без русских"
ОИ-84 Тарасова пропустила?
+15
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Syndycate
#ПрекратитезвонитьТАТ
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