Тарасова о том, что Украина может бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России и Беларуси: «Бойкот? Это их проблема»

Теги Татьяна Тарасова МОК Политика Вадим Гутцайт Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

Ранее об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Бойкот? Это их проблема», – сказала Тарасова.

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23 комментария

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La Gushka
Одним словом, Gut Zeit!
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Елена Иванова
Ответ Skepta
11 месяцев штурмовать безлюдные сёла и продолжать нести эту кринжовую пургу. Какой позор, жесть. Французский генерал красиво описал величие современной России)
Люди в параллельном мире обитают.
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Елена Иванова
Ответ Рустем Галеев
На бывшей украине нет сильных спортсменов,никто и не заметит их отсутствие
Как же Вас выкручивает однако.
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Рустем Галеев
На бывшей украине нет сильных спортсменов,никто и не заметит их отсутствие
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Залина Малина
Именно!
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angry horse
Ответ Skepta
11 месяцев штурмовать безлюдные сёла и продолжать нести эту кринжовую пургу. Какой позор, жесть. Французский генерал красиво описал величие современной России)
успокойся, новорег, вы 8 лет штурмовали Донецк и что?🤡
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девочкитакиедевочки
Ответ angry horse
трусы Арестовича после жидкаря он только сможет перевесить на сушилке😁
сказала б по круче-нельзя.
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Skepta
Ответ angry horse
Не думаю, что поляки будут пропускать ОИ, так как окраины уже не будет существовать как государства, а её западные территории займет Польша 😁
11 месяцев штурмовать безлюдные сёла и продолжать нести эту кринжовую пургу.
Какой позор, жесть.

Французский генерал красиво описал величие современной России)
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Skepta
С этой циничной дамочкой все давно понятно. Такая же пособница режима.
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фуфырка
А наша проблема, что нас погнали отовсюду.. И нечего жаловаться.
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Евгений Румкин
В точку!
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Мэй Касахара
Ответ angry horse
Не думаю, что поляки будут пропускать ОИ, так как окраины уже не будет существовать как государства, а её западные территории займет Польша 😁
Вот подождите, мы ещё Польшу присоединим💪😅
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Wiley Fox
Ответ angry horse
У вас в окраине скоро родные матери будут агентами Кремля 😁
Моя краина Россия, чем сейчас я не горжусь
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Fallesk
Ответ angry horse
Не думаю, что поляки будут пропускать ОИ, так как окраины уже не будет существовать как государства, а её западные территории займет Польша 😁
Про комаров, про комаров забыл!!!!
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Viks
Не смешим публику, а ждём реакции НОКов стран и международных спортивных федераций на вброс Баха.
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angry horse
Ответ девочкитакиедевочки
фейгин уже не только крым освободил , он уже говорит что сам лично всех в кремле перевешает
трусы Арестовича после жидкаря он только сможет перевесить на сушилке😁
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angry horse
Ответ Wiley Fox
Фейгин твой кремлевская консерва, как и латынина. Ещё он , как все евреи Москвы, за ЦСКА болеет
У вас в окраине скоро родные матери будут агентами Кремля 😁
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девочкитакиедевочки
Ответ angry horse
Ты у Фейгина Крым и Мариуполь уже освободил😁
фейгин уже не только крым освободил , он уже говорит что сам лично всех в кремле перевешает
+2
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Wiley Fox
Ответ angry horse
Ты у Фейгина Крым и Мариуполь уже освободил😁
Фейгин твой кремлевская консерва, как и латынина. Ещё он , как все евреи Москвы, за ЦСКА болеет
+3
-6
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angry horse
Ответ Wiley Fox
Баба Таня опять перегрелась в шубе Не будет никаких россиян и белорусов Там у скабеевой Париж брать собирались за танки Украине
Ты у Фейгина Крым и Мариуполь уже освободил😁
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Wiley Fox
Баба Таня опять перегрелась в шубе

Не будет никаких россиян и белорусов

Там у скабеевой Париж брать собирались за танки Украине
+16
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Katerina Sunny
Ещё никого никуда не допустили. Огромные проблемы сейчас как раз у спортсменов из России с международными соревнованиями.
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angry horse
Не думаю, что поляки будут пропускать ОИ, так как окраины уже не будет существовать как государства, а её западные территории займет Польша 😁
+17
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