Тарасова о том, что Украина может бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России и Беларуси: «Бойкот? Это их проблема»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
Ранее об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
«Бойкот? Это их проблема», – сказала Тарасова.
Какой позор, жесть.
Французский генерал красиво описал величие современной России)
Не будет никаких россиян и белорусов
Там у скабеевой Париж брать собирались за танки Украине