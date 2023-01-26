Тарасова о том, что Украина может бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России и Беларуси: «Бойкот? Это их проблема»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

Ранее об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Бойкот? Это их проблема», – сказала Тарасова.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?