Тарасова о словах Баха про допуск россиян: «Очень хорошие новости. Если в Париже выступим, то, значит, и на зимней Олимпиаде будем выступать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Это очень хорошие новости. Если в Париже выступим, то, значит, и на зимней тоже будем выступать.

Такие условия больше похожи на справедливые. Для нашего спорта слова Баха очень важны. Наконец-то он начал думать правильно», – сказала Тарасова.

«Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международные старты