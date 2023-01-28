Тарасова о словах Баха про допуск россиян: «Очень хорошие новости. Если в Париже выступим, то, значит, и на зимней Олимпиаде будем выступать»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
«Это очень хорошие новости. Если в Париже выступим, то, значит, и на зимней тоже будем выступать.
Такие условия больше похожи на справедливые. Для нашего спорта слова Баха очень важны. Наконец-то он начал думать правильно», – сказала Тарасова.
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Вас допустили, а вы еще чего-то там требуйте? Утритесь и в ножки поклонитесь.
ВОЗМОЖНО!!!
Ответ: возможно это хорошие новости!!!