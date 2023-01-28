Тарасова о словах Баха про допуск россиян: «Очень хорошие новости. Если в Париже выступим, то, значит, и на зимней Олимпиаде будем выступать»

Теги Татьяна Тарасова МОК Томас Бах Олимпиада-2026 Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Это очень хорошие новости. Если в Париже выступим, то, значит, и на зимней тоже будем выступать.

Такие условия больше похожи на справедливые. Для нашего спорта слова Баха очень важны. Наконец-то он начал думать правильно», – сказала Тарасова. 

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5 комментариев

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maxzir
Может на ЧМ наших пустят
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Orange carrot
У ТАТ уже маразм. Вы только потом не вопите почему ваших идеальных гимнасток обыгрывают аутсайдеры с уроненными лентами и медали не вручают.
Вас допустили, а вы еще чего-то там требуйте? Утритесь и в ножки поклонитесь.
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Wiley Fox
Баба Таня и розовые сны
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sergey-ld
Тарасова оживилась: пора готовить белые флаги...
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Barsa! bolshe chem klub
Бах: возможно допустим российских спортсменов...

ВОЗМОЖНО!!!

Ответ: возможно это хорошие новости!!!
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