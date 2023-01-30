Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. Как раз этого добиваются наши оппоненты»

Глава Олимпийского комитета России ( ) ответил на призывы бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае, если российских спортсменов обяжут выступать под нейтральным флагом.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту , независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла.

То есть, флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты.

При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», – написал Поздняков в телеграм-канале.

Дмитрий Васильев: «Если нам не позволят выступать с флагом и гимном, надо бойкотировать Олимпиаду. Ни в коем случае никакого нейтрального статуса»

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?