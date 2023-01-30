Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. Как раз этого добиваются наши оппоненты»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на призывы бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае, если российских спортсменов обяжут выступать под нейтральным флагом.
«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла.
То есть, флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты.
При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», – написал Поздняков в телеграм-канале.
Дмитрий Васильев: «Если нам не позволят выступать с флагом и гимном, надо бойкотировать Олимпиаду. Ни в коем случае никакого нейтрального статуса»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!
По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.
Однако, вместе с тем, мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.
Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями.
Приоритет для нас прежний – обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации», – написал Поздняков.
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Нужно понимать, что Россия - это страна, у которой есть флаг и гимн. Это нужно понимать всем, от политиков и чиновников, до спортсменов. Постыдное выступление без флага, из-за допинга, уже посмотрели, но там сами виноваты были. Сейчас нельзя давать шантажировать страну подобными вещами.
И ничего , не деградировали. Уже в Хельсинки -1952 стали вторыми ,в общекомандном зачете , и почти всегда потом были первыми ,вплоть до распада СССР .
Это МОК нас унижает и ущемляет наши права, отказывая нам в нашем флаге. Поэтому отказ от какой-то белой тряпки- никак не может быть бойкотом с нашей стороны.
Пусть разрешают нашу символику, если они за спорт без политики, и мы поедем.