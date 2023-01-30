Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. Как раз этого добиваются наши оппоненты»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Биатлон

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на призывы бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае, если российских спортсменов обяжут выступать под нейтральным флагом.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла.

То есть, флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты.

При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», – написал Поздняков в телеграм-канале.

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52 комментария

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evgeniy
Ответ Andrey Novikov
Но при том СССР был страной с самым массовым охватом населения физкультурой и спортом. В СССР же начался процесс использования международного спорта для идеологического противостояния экономических систем.
Только не говорите, что СССР был в этом деле пионером!
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evgeniy
Ответ Viks
Если государство откажется формировать команду допущенных , экипировать их и финансировать - это будет бойкот со стороны государства.
Если состав команды определяет не страна - то это не команда, а сборище отдельных лиц.
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Игорь Школа
Ну вот 26 африканских стран бойкотировали ОИ-76, и апартеид отменили в конце концов, а сейчас с БЛМ носятся, бойкотируйте и русофобии не будет, или её и сейчас нет?
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Сергей Дроздов
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
Гимн может спеть атлет, ещё стадион поддержит и команда. А вот с флагом проблема.
Нет не сможет спеть – поставят камеру и по движению губ будут расшифровывать – вы что – не знаете англосаксов?
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mold-cel
но если требования МОК ужасно несправедливы, где десятки, сотни сборных, которые бы в знак солидарности тоже бы отказались от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира итд? почему который год нас отстраняют, но мир, как ни в чем не бывало, солидарно соревнуется?
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Сергей Дроздов
Ответ Spartakovec navsegda
5 дней назад: Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. «Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении! По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан. Однако, вместе с тем, мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену. Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний – обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации», – написал Поздняков. ______________ Нужно понимать, что Россия - это страна, у которой есть флаг и гимн. Это нужно понимать всем, от политиков и чиновников, до спортсменов. Постыдное выступление без флага, из-за допинга, уже посмотрели, но там сами виноваты были. Сейчас нельзя давать шантажировать страну подобными вещами.
С последним абзацем полностью согласен, – правильно мыслишь товарищ.
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Viks
Ответ Любитель_ФК
Странная позиция Позднякова. Он говорит так, как будто нашу команду Россию допустили до олимпиады, но без флага и гимна. А на самом деле МОК хочет допустить отдельных атлетов из России на игры и то по специальным пропускам, которые будут выдавать по решению специальной комиссии и эта комиссия может не допустить любого спортсмена, без всякого объяснения причин. Точно так же было перед олимпиадой в Корее, без объяснения причин не допустили почти всю биатлонную команду и половину лыжной сборной ,а также саночников, бобслеистов и много кого еще. А ведь причина не допуска, подозрения в использовании допинга, хотя никто из не допущенных никогда не был под таким подозрением. Теперь ситуация еще более скользкая, под подозрение может попасть любой спортсмен, который просто смотрел телевизор и программу "Время" и косвенно поддержал СВО. В итоге о каком бойкоте говорит Поздняков, кто будет бойкотировать , если как таковой команды России не существует, а МОК приглашает отдельных атлетов, а атлет может отказаться от участия по любой причине, просто не хочу выступать и это не может считаться бойкотом.
Если государство откажется формировать команду допущенных , экипировать их и финансировать - это будет бойкот со стороны государства.
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Фанат Торшера
Лучше жить без спорта вообще, чем соглашаться на унизительные требования.
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Andrey Novikov
Ответ Vasily Ivanov
Россия ( Российская империя, СССР ) 40 лет не участвовали в ОИ . И ничего , не деградировали. Уже в Хельсинки -1952 стали вторыми ,в общекомандном зачете , и почти всегда потом были первыми ,вплоть до распада СССР .
Но при том СССР был страной с самым массовым охватом населения физкультурой и спортом. В СССР же начался процесс использования международного спорта для идеологического противостояния экономических систем.
+5
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Глеб Саратов
Точно оппоненты добиваются?
+1
0
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Любитель_ФК
Странная позиция Позднякова. Он говорит так, как будто нашу команду Россию допустили до олимпиады, но без флага и гимна. А на самом деле МОК хочет допустить отдельных атлетов из России на игры и то по специальным пропускам, которые будут выдавать по решению специальной комиссии и эта комиссия может не допустить любого спортсмена, без всякого объяснения причин. Точно так же было перед олимпиадой в Корее, без объяснения причин не допустили почти всю биатлонную команду и половину лыжной сборной ,а также саночников, бобслеистов и много кого еще. А ведь причина не допуска, подозрения в использовании допинга, хотя никто из не допущенных никогда не был под таким подозрением. Теперь ситуация еще более скользкая, под подозрение может попасть любой спортсмен, который просто смотрел телевизор и программу "Время" и косвенно поддержал СВО. В итоге о каком бойкоте говорит Поздняков, кто будет бойкотировать , если как таковой команды России не существует, а МОК приглашает отдельных атлетов, а атлет может отказаться от участия по любой причине, просто не хочу выступать и это не может считаться бойкотом.
+7
0
+7
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Viks
Ответ Павел Светлов
уже давно руководство страны употребляет слово "война"
Чтобы употреблять слово, нужны основания.
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maripous
Ответ евгений рычков
Ну и наивность, рассуждаете как школьник. Как бы ни закончилось сво, ни при каких обстоятельствах никуда под своим флагом нас не пустят. Это ясно как божий день.
Не согласна. По окончании войны и подписании мирного договора формально не будет причин нашего отстранения. Но только в случае нашей победы.
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0
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евгений рычков
Ответ maripous
Российские спортсмены уже под изоляцией. Флага и гимна уже нет. И будут под ней пока не закончится наша сво. Причём, вернуть свою команду на международные старты и свою госсимволику мы сможем только в случае победы. У России нет никаких нейтральных статусов и символов. Тем более сейчас, когда российская армия воюет , в том числе и за наш российский флаг и за нашу национальную идентификацию. Поэтому никаких белых тряпок. Только российский флаг.
Ну и наивность, рассуждаете как школьник. Как бы ни закончилось сво, ни при каких обстоятельствах никуда под своим флагом нас не пустят. Это ясно как божий день.
+1
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Viks
Ответ Павел Светлов
это единственный мотив, или вы о других по себе судите?
Я сужу по Позднякову.
+1
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maripous
Ответ Павел Светлов
кокой победы? зачем бредить-то?
Военной.
+2
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Spartakovec navsegda
5 дней назад:
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!

По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.

Однако, вместе с тем, мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.

Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями.

Приоритет для нас прежний – обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации», – написал Поздняков.
______________
Нужно понимать, что Россия - это страна, у которой есть флаг и гимн. Это нужно понимать всем, от политиков и чиновников, до спортсменов. Постыдное выступление без флага, из-за допинга, уже посмотрели, но там сами виноваты были. Сейчас нельзя давать шантажировать страну подобными вещами.
+6
-1
+5
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Vasily Ivanov
Россия ( Российская империя, СССР ) 40 лет не участвовали в ОИ .
И ничего , не деградировали. Уже в Хельсинки -1952 стали вторыми ,в общекомандном зачете , и почти всегда потом были первыми ,вплоть до распада СССР .
+10
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Viks
Ответ OnlyDendy
Сигнал из АП получен
Только от Левитина. Но у Кремля много башен, а Левитин не башня, а камешек в кремлёвской стене.
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maripous
И вообще; о каком бойкоте речь? Мы ничего не бойкотируем. Мы не отказываемся выступать под своим флагом, даже с учётом участия там украинской, европейских и американской сборных.
Это МОК нас унижает и ущемляет наши права, отказывая нам в нашем флаге. Поэтому отказ от какой-то белой тряпки- никак не может быть бойкотом с нашей стороны.
Пусть разрешают нашу символику, если они за спорт без политики, и мы поедем.
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Павел Светлов
Ответ Viks
Сначала поздняковы поднимут белый флаг над спортсменами, а позже и над СВО...
уже давно руководство страны употребляет слово "война"
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foreverSKA
Ну немцев ещё несколько лет не допускали до Олимпиад после второй мировой ....Молодец , пыня
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Павел Светлов
Ответ Viks
Поздняков определился. Он согласен без флага. Его мотив - усидеть в кресле, ибо без олимпиад не нужен ни ОКР ни сам Поздняков.
это единственный мотив, или вы о других по себе судите?
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Lexx2
Ответ Жалько Печалич
Ныли ныли, что отстранили от всех соревнований, теперь же, наклевывается позитивный сдвиг, но уже бойкотировать хотят.. Биполярка у торпедных патриотов на лицо..
в чём сдвиг? Фактически поедут не спортсмены от РОК, а некие человеческие особи с планеты Земля. При чем тут позитив?
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-4
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Viks
Сначала поздняковы поднимут белый флаг над спортсменами, а позже и над СВО...
+1
-6
-5
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