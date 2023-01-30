Дмитрий Васильев: «Если нам не позволят выступать с флагом и гимном, надо бойкотировать Олимпиаду. Ни в коем случае никакого нейтрального статуса»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал Олимпийский комитет России (ОКР) бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае, если россиян обяжут выступать там под нейтральным флагом.
«Нашему руководству из Олимпийского комитета России нужно быть, конечно, жестче. Пока этой жесткости я что-то не наблюдаю у Станислава Позднякова.
Он там все что-то пытается быть каким-то толерантным. Я только не понимаю, что это такое в нынешних условиях – слово «толерантность». Это что значит? Идти на все уступки, то есть что нам ни прикажут, все делать.
Вообще надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в целом. Поздняков должен быть намного жестче, чем он был до сегодняшнего дня. И если нам не позволят выступать с флагом и с гимном, конечно, надо бойкотировать (Олимпиаду).
Раньше я был за спортсменов и говорил, что да, спортивный век очень короток и надо спортсменам позволить выступать, но на сегодняшний день это уже другая совершенно ситуация, и ни в коем случае на этих условиях – без гимна и флага – ехать на Олимпиаду не стоит.
Ни в коем случае никакого нейтрального статуса», – заявил Васильев.
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Надо по-любому ехать и всех е***ть💪🏆
Только главный спортсмен даёт добро - эти же люди тут же переобуваются в воздухе: главное, чтоб спортсмены выступили, мы и так будем за них болеть, все и так будут знать кто они и откуда. И в этот раз будет так же.
Тк раньше главный спортсмен давал добро - 99% даст и в этот раз, если только дадут зелёный свет на выступление. Тут политбюро СССР не включается слава богу. Возможно, будет аттракцион на выяснение позиции, что странно, но с другой стороны, писали, что хотят использовать опыт АО, а там вроде как никто никого публично ничего не просил подписывать, поддерживать, или осуждать.
Так что дождаться официального объявления что можно, чего нельзя, а там уже решать. И не обращать внимание на таких, как Васильев.
Нет проблем. Сидите без соревнований тогда
Нас на праздник не позвали, а мы в ответ праздник бойкотируем...как в анекдоте про чукчу и такси.