Дмитрий Васильев: «Если нам не позволят выступать с флагом и гимном, надо бойкотировать Олимпиаду. Ни в коем случае никакого нейтрального статуса»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал Олимпийский комитет России (ОКР) бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае, если россиян обяжут выступать там под нейтральным флагом. 

«Нашему руководству из Олимпийского комитета России нужно быть, конечно, жестче. Пока этой жесткости я что-то не наблюдаю у Станислава Позднякова.

Он там все что-то пытается быть каким-то толерантным. Я только не понимаю, что это такое в нынешних условиях – слово «толерантность». Это что значит? Идти на все уступки, то есть что нам ни прикажут, все делать.

Вообще надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в целом. Поздняков должен быть намного жестче, чем он был до сегодняшнего дня. И если нам не позволят выступать с флагом и с гимном, конечно, надо бойкотировать (Олимпиаду).

Раньше я был за спортсменов и говорил, что да, спортивный век очень короток и надо спортсменам позволить выступать, но на сегодняшний день это уже другая совершенно ситуация, и ни в коем случае на этих условиях – без гимна и флага – ехать на Олимпиаду не стоит.

Ни в коем случае никакого нейтрального статуса», – заявил Васильев.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За наш футбол!
Проснись Васильев.,в какие времена живем!?
Надо по-любому ехать и всех е***ть💪🏆
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Afinogenov
Как же на Спортсе отличаются комментарии, когда это говорит кто-то из европейцев или России :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Кузнецов
Ответ Максим Новиков
Димон спортсменам компенсируешь профуканную из-за вас карьеру?
Димон, иди на х**! Налей, выпей и снова иди на х**!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
Ответ fewral
Ранее, перед прошедшими олимпиадам тоже все сначала так говорили, но как высказался самизнаетекто, все сразу перекрасились. Сейчас такое ощущение, что уже известна "политика партии" или все же по прошлому сценарию?
не, пока неизвестна, поэтому у них разброд и шатание
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Польский
Это конечно поразительно, как некоторые старые спикеры с 2015 года (собственно с момента когда спортсмены выступают в нейтральном статусе) в самом начале, когда только по являются слухи, мол возможно пустят в нейтральном статусе - сразу твёрдо и чётко: нет, никакого нейтрального статуса нам не надо, только флаг и гимн, иначе бойкот!
Только главный спортсмен даёт добро - эти же люди тут же переобуваются в воздухе: главное, чтоб спортсмены выступили, мы и так будем за них болеть, все и так будут знать кто они и откуда. И в этот раз будет так же.
Тк раньше главный спортсмен давал добро - 99% даст и в этот раз, если только дадут зелёный свет на выступление. Тут политбюро СССР не включается слава богу. Возможно, будет аттракцион на выяснение позиции, что странно, но с другой стороны, писали, что хотят использовать опыт АО, а там вроде как никто никого публично ничего не просил подписывать, поддерживать, или осуждать.
Так что дождаться официального объявления что можно, чего нельзя, а там уже решать. И не обращать внимание на таких, как Васильев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
"Раньше я был за спортсменов", признался Васильев, -- но теперь я за Россию!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
т.е. мы с заднице по своей вине (по большей части), но будем пальцы гнуть и условия диктовать. Норм подход для политической подстилки
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Элси Ринген
В случае нейтральных гимнов и флагов речь будет идти не о бойкоте, а не участии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Васильев определился, имеет право. Хуже, что не определились те, кто должен решить за государство: Согласны на без флага, Да или Нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Не желает ли этот человек бойкотировать западное изобретение-интернет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sanan1908
А почему в прошлом году согласились , и до этого ??)) сейчас что изменилось то?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Эти высказывания мы уже проходили перед прошлой олимпиадой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Никакого нейтрального статуса?
Нет проблем. Сидите без соревнований тогда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
peantros1963
За бойкот еще две олимпиады как минимум наказание, но депутану похрен.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
Ранее, перед прошедшими олимпиадам тоже все сначала так говорили, но как высказался самизнаетекто, все сразу перекрасились. Сейчас такое ощущение, что уже известна "политика партии" или все же по прошлому сценарию?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Ты Дима такой жёсткий, пока на бюджете сидишь. Кинь тебя и твою федру в открытый океан бизнеса, посмотрим как ты запоешь?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красный чай
Слышали это еще перед ОИ-2018 но как политическое руководство решило ехать как тут же начали судачить что это правильно, и если сейчас путин решит ехать так же будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Иванов
А как им быть жестче? Какие у них могут быть аргументы? Разве что ядерной дубинкой помахать))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
Димон спортсменам компенсируешь профуканную из-за вас карьеру?
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эразм
Так вот оно что!
Нас на праздник не позвали, а мы в ответ праздник бойкотируем...как в анекдоте про чукчу и такси.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Регион-36
Димон, кому нам ? Ты, хоть оббайкотируйся, ты на... не кому не нужен давно. За других не говори.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Согласен. Сколько уже можно издеватся?🤨
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий