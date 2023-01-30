Дмитрий Васильев: «Если нам не позволят выступать с флагом и гимном, надо бойкотировать Олимпиаду. Ни в коем случае никакого нейтрального статуса»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал Олимпийский комитет России (ОКР) бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае, если россиян обяжут выступать там под нейтральным флагом.

«Нашему руководству из Олимпийского комитета России нужно быть, конечно, жестче. Пока этой жесткости я что-то не наблюдаю у Станислава Позднякова.

Он там все что-то пытается быть каким-то толерантным. Я только не понимаю, что это такое в нынешних условиях – слово «толерантность». Это что значит? Идти на все уступки, то есть что нам ни прикажут, все делать.

Вообще надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в целом. Поздняков должен быть намного жестче, чем он был до сегодняшнего дня. И если нам не позволят выступать с флагом и с гимном, конечно, надо бойкотировать (Олимпиаду).

Раньше я был за спортсменов и говорил, что да, спортивный век очень короток и надо спортсменам позволить выступать, но на сегодняшний день это уже другая совершенно ситуация, и ни в коем случае на этих условиях – без гимна и флага – ехать на Олимпиаду не стоит.

Ни в коем случае никакого нейтрального статуса», – заявил Васильев.

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