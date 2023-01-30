МОК о возвращении российских спортсменов на международные соревнования: «Концепция нейтрального флага хорошо зарекомендовала себя»

В Международном олимпийском комитете ( ) заявили, что концепция выступления российских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя.

В МОК ответили на официальное письмо двух специальных докладчиков Совета по правам человека ООН, выразивших «серьезную озабоченность» по поводу рекомендаций МОК отстранить российских и белорусских спортсменов, основываясь исключительно на их гражданстве.

«Обсуждаемая концепция (нейтрального флага) поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на . Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны.

Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе», – сообщили в МОК.

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