МОК о возвращении российских спортсменов на международные соревнования: «Концепция нейтрального флага хорошо зарекомендовала себя»

Теги Australian Open МОК Олимпийская сборная России Биатлон

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что концепция выступления российских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя.

В МОК ответили на официальное письмо двух специальных докладчиков Совета по правам человека ООН, выразивших «серьезную озабоченность» по поводу рекомендаций МОК отстранить российских и белорусских спортсменов, основываясь исключительно на их гражданстве.

«Обсуждаемая концепция (нейтрального флага) поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open. Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны.

Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе», – сообщили в МОК.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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13 комментариев

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Defender64
Интересно, что вспомнили про теннис наконец-то. Но прям такой ответ, будто всех уже допускают под нейтральным флагом с завтрашнего дня.
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Pennywise
Ответ Alexander X
а мне нравится концепция "нейтральных атлетов"... без какой-либо привязки к стране.... только для ВСЕХ, без исключения, атлетов☝️ вот тогда в спорте не будет политики😔
Поддерживаю. Сама концепция флагов в спорте - это чистой воды политика. МОК обновил девиз и добавил слово «вместе», но флаги не объединяют, а разъединяют спортсменов. Давно пора избавиться от этого анахронизма.
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Валерий З.
Чтобы спорт был вне политики, нужно отказаться от командного зачёта и официального и неофициального, все атлеты должны быть нейтральными. Отбор на официальные старты типа ОИ, ЧМ и ЧЕ должен проводиться на основании квалификационных нормативов или рейтингов без каких-либо квот для стран, на старт должны выходить действительно сильнейшие. Пусть на старт марафона выйдет по 30-40 кенийцев и эфиопов, а не по 3 как сейчас. Кому интересен командный зачёт, пусть проводят командные чемпионаты, где от каждой страны будет одинаковое количество участников, только тогда он будет более-менее справедливым.
+1
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+1
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Ярик01
Ответ Alexander X
а мне нравится концепция "нейтральных атлетов"... без какой-либо привязки к стране.... только для ВСЕХ, без исключения, атлетов☝️ вот тогда в спорте не будет политики😔
А кушать спортсмены как будут в России, где на профессиональный спорт выделяют напрямую из бюджета больше, чем на массовый.
+1
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-2
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Gilonjon862
В теннисе весь год россияне соревновались, они только на Australian open это заметили?
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+4
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Licht21
Ответ sdzrghx
Комментарий удален пользователем
Когда наши спортсмены выступали под нейтральным флагом, наши ребята не гибли на фронте за то, чтобы такого безобразия больше не было и чтобы никто не посмел предлагать нам такие условия.
+5
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+4
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Alexander X
а мне нравится концепция "нейтральных атлетов"... без какой-либо привязки к стране.... только для ВСЕХ, без исключения, атлетов☝️ вот тогда в спорте не будет политики😔
+13
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+13
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sdzrghx
ну вот пусть и соревнуются дальше под нейтральным флагом... за свой счёт, ибо страну ведь никакую не представляют...стало быть сами по себе..
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sdzrghx
Комментарий удален
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Нурсултан Хамзаев
Ответ chuanhua
А что рекомендует МОК насчет "клятвы на крови" российских спортсменов об одобрении или осуждении СВО? Будет ли такая клятва неотъемлемым приложением к нейтральному статусу?
да конечно не будет этого) )главное не светиться в таких меропритиях))
+2
-2
0
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chuanhua
А что рекомендует МОК насчет "клятвы на крови" российских спортсменов об одобрении или осуждении СВО? Будет ли такая клятва неотъемлемым приложением к нейтральному статусу?
+6
-3
+3
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Russ Ivan
Мощно у них подгорает от наших символов, при чём у чиновников, спортсмены наверняка спокойно относятся...
+5
-6
-1
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Светлана Менова
Не отменим россиян одним, способом, так отменим другим)))
+5
-7
-2
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Нефтяник001
Дошло наконец
+3
-2
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