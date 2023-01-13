Юрист Анцелиович: «Трусова автоматически становится победительницей чемпионата России. Решение может быть оспорено только в CAS»

Теги сборная России ISU чемпионат России WADA CAS женское катание Анна Анцелиович Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее победа на чемпионате России 25 декабря 2021 года (в день взятия допинг-пробы) должна быть аннулирована. Второе место на том турнире заняла Александра Трусова.

«После решения дисциплинарного антидопингового комитета Трусова автоматически становится победительницей предолимпийского чемпионата России.

И будет ей как минимум до окончания всех апелляционных процедур, если иски на решение ДАК поступят в CAS (Спортивный арбитражный суд) от WADA (Всемирного антидопингового агентства), ISU (Международного союза конькобежцев) или РУСАДА.

Решение Дисциплинарного антидопингового комитета может быть оспорено только в Спортивном арбитражном суде, поскольку Валиева является спортсменкой международного уровня. Срок подачи апелляции составляет 21 день после получения мотивировочного решения всеми сторонами», – сказала Анцелиович.

Трусова станет чемпионкой России после аннулирования результата Валиевой

136 комментариев

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Зиля Бадриева
Ответ Sektor_5
Каждый случай индивидуален и требует разбирательств. Если вдруг возникнет аналогичный прецедент - то да, конечно полностью оправдать, а не наказывать невиновного человека.
Спортсменов с такими дозами оправдывали охапками, там и водопроводная вода, и поцелуй, и биодобавки. Наших спортсменов после ОИ 14 потихоньку почти всех оправдали.
А на Камиле нужно сделать показательную порку, видать, раз все ждут.
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Vladimir Arutin
Ответ Лакс
чего так мало то - почему не чемпионка всего, её же почему то везде под всех засовывали. И даже известно почему засовывали под всех - для того чтобы фанаты сильнее её любили.
Засовывали, чтобы показать что от Тутберидзе уходить нельзя ,что она это сделала неправильно .
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Пользователь Гугла
Ура, чистый спорт победил
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EuhenioV
Ответ As per
Ты уже праздник отметил, что за бессмысленный набор букв? Это вообще к чему?
Вам подобного набора букв не осилить по определению.Очень жаль.Пишите оппонентам по силам.
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Den3Lo
Первая в истории "Бумажная" чемпионка России. И тут рекорд )
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As per
Ответ EuhenioV
Совершенно не волнует и я выступил изначально с целью защиты Сашиной добропорядочности,но вот когда её же поклонницы,подобные вам,пытаются выставить её легкодоступной,меня возмущает до глубины души.Поверьте,она не такая.
Ты уже праздник отметил, что за бессмысленный набор букв? Это вообще к чему?
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Lara_Croft
Ответ vanessa2021
Вообще результаты того ЧР должны быть совсем другие. Камила под допингом, Щербакову с развалом дикими грибами вытянули на бронзу. А реальное ее место после Муравьевой, Петросян и Самоделкиной. Соответственно подиум ЧР 22 должен выглядеть так: Трусова- золото, Муравьева и Самоделкина должны делить серебро и бронзу. Петросян на 4 месте остается, 5 и 6 место делят Щербакова с Туктамышевой.
Муравьева с сорванным трикселем выше Петросян и Самоделкиной?? Смех.
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Orange carrot
Ответ missis-Zima
при чем Русада-то? ) Вопрос с ЧЕ и КОЧ вопрос времени,неужели это не понятно кому-то.
Именно что Русада в этом плане ничего не решает. Что-то я про вопросы к золоту ЧЕ вообще ни от кого не слышала.
Может, потому что там некому горло рвать, как на команднике ои.
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missis-Zima
Ответ Orange carrot
Ерунда, РУСАДА и ДАК не могут решать ничего насчет ЧЕ и ОИ.
при чем Русада-то? ) Вопрос с ЧЕ и КОЧ вопрос времени,неужели это не понятно кому-то.
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Lёna
Ответ Марина Синельникова
Чего уж стесняетесь, все золотые медали нужно отдать Трусовой)
я перечислила то, что по делу-ЧР19, ЧР21 и ОЧ22, а также серебро ЧЕ22
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EuhenioV
Ответ As per
А почему это тебя так волнует? Смотрю, тебя прям конкретно задевает эта тема.
Совершенно не волнует и я выступил изначально с целью защиты Сашиной добропорядочности,но вот когда её же поклонницы,подобные вам,пытаются выставить её легкодоступной,меня возмущает до глубины души.Поверьте,она не такая.
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Марина Синельникова
Ответ Lёna
и ЧР19 и ОЧ22
Чего уж стесняетесь, все золотые медали нужно отдать Трусовой)
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Orange carrot
Ответ Большое Путешествие Рузика
Наверное, версию стакана дела преподнесли как надо. Ну или Шветский не тот БАД подсунул.
Ну и ок, так и расскажите об этом. Нам-то фиг показали, принимайте вердикт как хотите.
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Orange carrot
Ответ Toplady
И тем не менее там без замен катали только чр, все остальные команды катали с заменами, заскоки нашей федры лишили нас 100% золотой медали
Без замен катали не ЧР, а те, кто уверенно провел сезон.
Саша и Аня, увы, к ним не относятся. Особенно касаемо кп. На произволку можно было замену делать, но это могло бы привести к тому, что все видели после женской лички. «У всех золото есть, у меня нет». Кто же знал что Камила развалит пп в личных.
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missis-Zima
Ответ Ольга Долгова
Если CAS оставит в силе решение Дисциплинарного антидопингового комитета, то результаты Камилы на ЧЕ будут анулированы, так как она не имела права туда ехать. Будут анулированы и результаты соревнований на ОИ, так как она там тоже не должна была там быть, не прошла отбор на них. Отлично поработали члены антидопингового комитета!. Сам же CAS будет заниматься действиями окружения Камилы, т.е. тренерским штабом и в итоге дисквалифицирует его. И под вопросом будут медали Щербаковой, Трусовой, Квителашвили.
да и Липницкой) не фантазируйте про других спортсменов ТШТ.
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As per
Ответ EuhenioV
То есть,вы хотите сказать,что Саша дала сразу,по первому пожеланию?Если так,это её совершенно не красит.
А почему это тебя так волнует? Смотрю, тебя прям конкретно задевает эта тема.
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Бильм@н
Ответ As per
За четверых работает, бедолага) Легенды стал путать.
Пятничный дежурный. Остальные Старый Новый Год пошли отмечать.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Анастасия Платонова
Вообще надо анулировать ВСЕ результаты ЧР 2022, а не делать Трусову чемпионкой. Не чемпионка она, хоть что делайте. Не тянет. Напрыгивает. Такое себе. Нет.
А почему ВСЕ результаты то надо аннулировать?
Переход титула в данном случае на совершенно законных основаниях происходит.
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Zhuuuzhik
Ответ Свет19
А главное во всём мире за допинг лишают медалей, передают другим и поздравляют. И считают это нормальным, но только Саша должна отказаться. Ага и я так понимаю, передать золото дальше более приличной и воспитанной девочке :)))) Так то вообще пока никто ничего никому не передал, но уже бедолаги подорвались :)))
Это другое)))
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Ольга Долгова
Если CAS оставит в силе решение Дисциплинарного антидопингового комитета, то результаты Камилы на ЧЕ будут анулированы, так как она не имела права туда ехать. Будут анулированы и результаты соревнований на ОИ, так как она там тоже не должна была там быть, не прошла отбор на них. Отлично поработали члены антидопингового комитета!.

Сам же CAS будет заниматься действиями окружения Камилы, т.е. тренерским штабом и в итоге дисквалифицирует его. И под вопросом будут медали Щербаковой, Трусовой, Квителашвили.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ vanessa2021
Саша вообще никогда не бравировала никакими титулами. Ваши набросы на нее говорят лишь об уровне ВАШЕЙ "порядочности и интеллекта". Саша еще ничего не сделала, а вы про нее уже гадости пишете
Да, Саша никогда не бравировала. За неё это делают другие. Её окружение.
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Toplady
Ответ Orange carrot
Ерунда, титул ЧР не дает автоматом билет в командник.
И тем не менее там без замен катали только чр, все остальные команды катали с заменами, заскоки нашей федры лишили нас 100% золотой медали
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Zhuuuzhik
Ответ Бильм@н
Да ну бросьте, в ПП Саша по-любому была бы первой
В ПП первой была бы любая))) Если бы они хотели заменить спортсменов, они бы заменили.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Orange carrot
В таких случаях все же подробности не помешают. Потому что есть факт положительной пробы, но выходит что никто не виноват. Тогда надо бы объяснить откуда взялась положительная проба. Это только сыграет на руку Камиле, если подробности будут обнародованы. Иначе звучит глупо. Она виновата, но она не виновата.
Наверное, версию стакана дела преподнесли как надо.
Ну или Шветский не тот БАД подсунул.
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Sektor_5
Ответ Бильм@н
Саша этот титул задолжали ещё с ЧР 21, когда нагло зажали ей там баллы за чистый прокат
Бред. Ничего ей не зажимали ни на одном ЧР, напротив грибовали.
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