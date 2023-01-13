Юрист Анцелиович: «Трусова автоматически становится победительницей чемпионата России. Решение может быть оспорено только в CAS»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее победа на чемпионате России 25 декабря 2021 года (в день взятия допинг-пробы) должна быть аннулирована. Второе место на том турнире заняла Александра Трусова.

«После решения дисциплинарного антидопингового комитета Трусова автоматически становится победительницей предолимпийского чемпионата России.

И будет ей как минимум до окончания всех апелляционных процедур, если иски на решение ДАК поступят в CAS (Спортивный арбитражный суд) от WADA (Всемирного антидопингового агентства), ISU (Международного союза конькобежцев) или РУСАДА.

Решение Дисциплинарного антидопингового комитета может быть оспорено только в Спортивном арбитражном суде, поскольку Валиева является спортсменкой международного уровня. Срок подачи апелляции составляет 21 день после получения мотивировочного решения всеми сторонами», – сказала Анцелиович.

Трусова станет чемпионкой России после аннулирования результата Валиевой