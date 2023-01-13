Юрист Анцелиович: «Трусова автоматически становится победительницей чемпионата России. Решение может быть оспорено только в CAS»
Юрист Анна Анцелиович прокомментировала ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее победа на чемпионате России 25 декабря 2021 года (в день взятия допинг-пробы) должна быть аннулирована. Второе место на том турнире заняла Александра Трусова.
«После решения дисциплинарного антидопингового комитета Трусова автоматически становится победительницей предолимпийского чемпионата России.
И будет ей как минимум до окончания всех апелляционных процедур, если иски на решение ДАК поступят в CAS (Спортивный арбитражный суд) от WADA (Всемирного антидопингового агентства), ISU (Международного союза конькобежцев) или РУСАДА.
Решение Дисциплинарного антидопингового комитета может быть оспорено только в Спортивном арбитражном суде, поскольку Валиева является спортсменкой международного уровня. Срок подачи апелляции составляет 21 день после получения мотивировочного решения всеми сторонами», – сказала Анцелиович.
Трусова станет чемпионкой России после аннулирования результата Валиевой
А на Камиле нужно сделать показательную порку, видать, раз все ждут.
Может, потому что там некому горло рвать, как на команднике ои.
Саша и Аня, увы, к ним не относятся. Особенно касаемо кп. На произволку можно было замену делать, но это могло бы привести к тому, что все видели после женской лички. «У всех золото есть, у меня нет». Кто же знал что Камила развалит пп в личных.
Переход титула в данном случае на совершенно законных основаниях происходит.
Сам же CAS будет заниматься действиями окружения Камилы, т.е. тренерским штабом и в итоге дисквалифицирует его. И под вопросом будут медали Щербаковой, Трусовой, Квителашвили.
Ну или Шветский не тот БАД подсунул.