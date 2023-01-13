WADA оценивает выполнение РУСАДА условий восстановления статуса соответствия

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Р-Спорт Легкая атлетика

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) рассказали, на какой стадии находится процесс восстановления полноправного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

«В настоящее время руководство WADA тщательно оценивает, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).

Как только руководство WADA сочтет, что все условия соблюдены, оно передаст вопрос на рассмотрение в независимый комитет по соответствию (CRC).

Если он согласится с тем, что условия были выполнены, то вынесет рекомендацию на рассмотрение исполкома WADA», – заявили в организации. 

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Грабовская
Девять кругов АДА для РУСАДА от WADA - это если нужно наглядно показать, что такое бюрократия - всё это уже похоже для поиска повода потянуть резину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B.Jones
Ответ Alla Belova
Не очень понятно, почему отстраняют весь спорт, но Мисс Россия едет в США на конкурс "Мисс Вселенная" и проходит а полуфинал)) Опять двойные стандарты?
Значит считают, что нет риска бойкота, или там всяких драк в бикини.😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goodguy
Смотрите не переоцените в контексте Валиевой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лизавета Анна -Мария
Сказка про белого бычка((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alla Belova
Не очень понятно, почему отстраняют весь спорт, но Мисс Россия едет в США на конкурс "Мисс Вселенная" и проходит а полуфинал))
Опять двойные стандарты?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Радует, что от лозунга "Мы всё выполнили" - произошёл переход в конструктивное русло.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Как только руководство WADA сочтет, что все условия соблюдены, оно передаст вопрос на рассмотрение в независимый комитет по соответствию.

Правильная оценка ситуации!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Гугла
Думаю это длинная история
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Сколько комитетов и прочих инстанций.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий