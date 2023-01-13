WADA оценивает выполнение РУСАДА условий восстановления статуса соответствия
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) рассказали, на какой стадии находится процесс восстановления полноправного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«В настоящее время руководство WADA тщательно оценивает, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).
Как только руководство WADA сочтет, что все условия соблюдены, оно передаст вопрос на рассмотрение в независимый комитет по соответствию (CRC).
Если он согласится с тем, что условия были выполнены, то вынесет рекомендацию на рассмотрение исполкома WADA», – заявили в организации.
Опять двойные стандарты?
Правильная оценка ситуации!