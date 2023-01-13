WADA оценивает выполнение РУСАДА условий восстановления статуса соответствия

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) рассказали, на какой стадии находится процесс восстановления полноправного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«В настоящее время руководство WADA тщательно оценивает, выполнило ли все условия восстановления, изложенные в решении Спортивного арбитражного суда ( ).

Как только руководство WADA сочтет, что все условия соблюдены, оно передаст вопрос на рассмотрение в независимый комитет по соответствию (CRC).

Если он согласится с тем, что условия были выполнены, то вынесет рекомендацию на рассмотрение исполкома », – заявили в организации.