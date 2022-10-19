Татьяна Тарасова: «Не знаю, почему Губерниев высказывается о Загитовой. Я заметила ее прогресс в качестве ведущей»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику комментатора Дмитрия Губерниева в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой в роли ведущей.
Загитова ведет шоу «Ледниковый период», Тарасова является членом жюри.
«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила ее прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», – сказала Тарасова.
«Что? Пускай на себя посмотрит! Я считаю, что Алина справляется со своими обязанностями», – цитирует Тарасову «Спорт-Эспресс».
Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Ей трудно, но это, видимо, устраивает тех, кто ее перед камерой поставил»
Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Не понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу. Либо этой работы недостаточно, либо это просто не ее»
Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»
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