Татьяна Тарасова: «Не знаю, почему Губерниев высказывается о Загитовой. Я заметила ее прогресс в качестве ведущей»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на критику комментатора Дмитрия Губерниева в адрес олимпийской чемпионки в роли ведущей.

Загитова ведет шоу «Ледниковый период», Тарасова является членом жюри.

«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила ее прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», – сказала Тарасова.

«Что? Пускай на себя посмотрит! Я считаю, что Алина справляется со своими обязанностями», – цитирует Тарасову «Спорт-Эспресс».

Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Ей трудно, но это, видимо, устраивает тех, кто ее перед камерой поставил»

Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Не понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу. Либо этой работы недостаточно, либо это просто не ее»

Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»