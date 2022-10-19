Татьяна Тарасова: «Не знаю, почему Губерниев высказывается о Загитовой. Я заметила ее прогресс в качестве ведущей»

Теги Татьяна Тарасова телевидение сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику комментатора Дмитрия Губерниева в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой в роли ведущей.

Загитова ведет шоу «Ледниковый период», Тарасова является членом жюри.

«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила ее прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», – сказала Тарасова.

«Что? Пускай на себя посмотрит! Я считаю, что Алина справляется со своими обязанностями», – цитирует Тарасову «Спорт-Эспресс».

Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Ей трудно, но это, видимо, устраивает тех, кто ее перед камерой поставил»

Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Не понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу. Либо этой работы недостаточно, либо это просто не ее»

Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»

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