Дмитрий Губерниев: «Наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание. Мы это сделаем вчетвером с Медведевой, Загитовой и Щербаковой»
Дмитрий Губерниев заявил, что когда-нибудь прокомментирует соревнования по фигурному катанию.
Ранее российский фигурист Матвей Ветлугин отметил, что хотел бы слышать Губерниева в качестве комментатора фигурных турниров.
«Мне приятна высокая оценка юного дарования Ветлугина. Думаю, наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание.
Мы это сделаем вчетвером вместе с Медведевой, Загитовой и Щербаковой. Это будет великолепная четверка мирового фигурного комментирования.
Мы будем The Beatles мирового фигурного репортажа. Вчетвером сделаем блистательный комментарий», – сказал Губерниев.
Матвей Ветлугин: «Мне бы очень хотелось, чтобы Губерниев прокомментировал фигурное катание»
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