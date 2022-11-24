Дмитрий Губерниев: «Наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание. Мы это сделаем вчетвером с Медведевой, Загитовой и Щербаковой»

заявил, что когда-нибудь прокомментирует соревнования по фигурному катанию.

Ранее российский фигурист Матвей Ветлугин отметил, что хотел бы слышать Губерниева в качестве комментатора фигурных турниров.

«Мне приятна высокая оценка юного дарования Ветлугина. Думаю, наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание.

Мы это сделаем вчетвером вместе с Медведевой, Загитовой и Щербаковой. Это будет великолепная четверка мирового фигурного комментирования.

Мы будем The Beatles мирового фигурного репортажа. Вчетвером сделаем блистательный комментарий», – сказал Губерниев.

Матвей Ветлугин: «Мне бы очень хотелось, чтобы Губерниев прокомментировал фигурное катание»