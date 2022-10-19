Иоланда Чен: «Не согласна с Губерниевым, что Загитова не прогрессирует. Может быть, он не видел ее первых программ, когда мы все были немного шокированы»

Серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке, комментатор Иоланда Чен отреагировала на критику в адрес олимпийской чемпионки в роли ведущей «Ледникового периода».

«Я не согласна с Димой Губерниевым, что Алина не прогрессирует. Может быть, он не видел ее первых программ, когда мы все были немного шокированы. На меня даже тогда обиделся за мое интервью.

Алина очень терялась, подыскивала постоянно слова, мы испытывали какую-то постоянную неловкость за нее. По сравнению с тем, что было, это совершенно другой уровень, прогресс явно налицо», – сказала Чен.

Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Не понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу. Либо этой работы недостаточно, либо это просто не ее»

Иоланда Чен о Загитовой: «Я была шокирована тем, как ее не подготовили к началу «Ледникового периода». Мы испытывали неловкость за нее»