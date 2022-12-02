Композитор Гольдштейн о грин-карте Смолкина: «Как спортсмен Глеб пока не достиг результатов, которые привлекут внимание американского правительства»

Композитор Александр Гольдштейн высказался об интервью , в котором тот объяснил, почему они с пока не приезжают на российские турниры.

Танцевальный дуэт тренируется в США. Смолкин рассказал, что в феврале подал документы на грин-карту, но до сих пор идет процесс рассмотрения.

«Глеб правильно все объясняет. Приехать в Россию он может, из США выпускают очень легко. Но у него нет американских документов на возвращение в США. Пока он их не получит на руки, въезд назад закрыт.

Я сейчас не очень в курсе обычной длительности рассмотрения выдачи грин‑карты. Бывает все очень непредсказуемо, и добиться нужных результатов практически нереально. Сам это испытал в свое время.

Да и из России Глеба могут не выпустить на границе без документов, разрешающих въезд в иностранное государство. Я уверен, что это правило касается всех. Если есть документы на въезд – разъезжай сколько хочешь.

К тому же, Глеб не получает грин‑карту как выдающийся человек. В таких случаях документы могут рассматривать скорее. А как спортсмен он пока еще не достиг результатов, которые привлекут внимание американского правительства», – сказал Гольдштейн.

Смолкин о невыезде из США: «Все было готово, кроме моих документов. Это тянется очень долго, особенно сейчас, с паспортом РФ»

Смолкин о возможной смене гражданства: «Не знаем, что будет завтра. Кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень привлекательно»