Композитор Гольдштейн о грин-карте Смолкина: «Как спортсмен Глеб пока не достиг результатов, которые привлекут внимание американского правительства»

Теги сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Александр Гольдштейн Фигурное катание

Композитор Александр Гольдштейн высказался об интервью Глеба Смолкина, в котором тот объяснил, почему они с Дианой Дэвис пока не приезжают на российские турниры.

Танцевальный дуэт тренируется в США. Смолкин рассказал, что в феврале подал документы на грин-карту, но до сих пор идет процесс рассмотрения. 

«Глеб правильно все объясняет. Приехать в Россию он может, из США выпускают очень легко. Но у него нет американских документов на возвращение в США. Пока он их не получит на руки, въезд назад закрыт.

Я сейчас не очень в курсе обычной длительности рассмотрения выдачи грин‑карты. Бывает все очень непредсказуемо, и добиться нужных результатов практически нереально. Сам это испытал в свое время.

Да и из России Глеба могут не выпустить на границе без документов, разрешающих въезд в иностранное государство. Я уверен, что это правило касается всех. Если есть документы на въезд – разъезжай сколько хочешь.

К тому же, Глеб не получает грин‑карту как выдающийся человек. В таких случаях документы могут рассматривать скорее. А как спортсмен он пока еще не достиг результатов, которые привлекут внимание американского правительства», – сказал Гольдштейн.

Смолкин о невыезде из США: «Все было готово, кроме моих документов. Это тянется очень долго, особенно сейчас, с паспортом РФ»

Смолкин о возможной смене гражданства: «Не знаем, что будет завтра. Кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень привлекательно»

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