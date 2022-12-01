Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, объяснил, почему они пока не приезжают на российские турниры.

Фигуристы тренируются в США. Они были заявлены на этапы Гран-при России в Москве и Перми, но пропустили соревнования.

«Карантин никакой мы не высиживаем, по крайней мере, не высиживаем ничего специально. Если бы у нас были этапы Гран-при, все было бы по плану – мы бы везде выступали, потому что у нас все готово, все программы, все костюмы. У нас было все накатано еще к контрольным прокатам. Мы написали пост где-то в июле…

Действительно, все было готово, за исключением моих документов. Когда в феврале случилось то, что случилось, мы сразу подали документы на мою грин-карту. Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям.

Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема. И это совершенно другая история, когда у тебя есть вид на жительство, как это называется в других странах. Поэтому мы воспользовались моментом, подали на это, и все до сих пор в процессе рассмотрения, я пока не получил.

Причин для отказа, наверное, у них нет, но это тянется очень долго, особенно сейчас, с российским паспортом. Мы надеялись, потому что у многих это происходило чуть быстрее – наши юристы тоже прогнозировали, что это может быть быстрее, что мы сможем успеть куда-то приехать – но не случилось. Это первая причина.

Даже несмотря на это, была какая-то лазейка мнимая, которой мы все равно не смогли воспользоваться, – они могут дать разрешение на выезд в исключительном порядке в связи с каким-то большим турниром. Если я скажу: «Ребят, у меня бизнес, я занимаюсь спортом, это то, чем я зарабатываю, я живу за счет этого».

Как вы понимаете, этапы Гран-при России не звучат. Поэтому, конечно, никто мне ничего не дал, это совершенно не уважительная причина», – сказал Смолкин для подкаста «Ход коньком».

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?