  • Елена Костылева: «Я обрадовалась, что наконец закончила в музыку. А потом понимаю, что получила дедакшен за то, что поздно встала на программу»
Елена Костылева: «Я обрадовалась, что наконец закончила в музыку. А потом понимаю, что получила дедакшен за то, что поздно встала на программу»

Костылева оценила прокат короткой программы на Гран-при в Омске.

Фигуристка Елена Костылева прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске (1-е место). 

В прокате она исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. 

«Мне намного легче выступать, когда много зрителей, которые меня поддерживают. Они снимают весь стресс, переживания, которые у меня были. В Москве немного напряжение чувствовалось, сейчас мне помогали прыгнуть этот каскад, и он легко получился, без борьбы. 

Когда приехали в аэропорт (Шереметьево), нам задержали рейс. Евгений Викторович (Плющенко) снял капсульный отель, чтобы мы хотя бы немного отдохнули. Я поспала.

Сели в самолет, все было хорошо, я занималась своими делами. Потом нам объявляют, что мы не можем сесть в Омске из-за погоды – 300 метров туман был, и сейчас мы будем летать над Омском и ждать изменения погодных условий. В итоге погода не изменилась, и мы полетели в Тюмень, сели там.

Часа через три-четыре снова сели в самолет. Я уже всю дорогу спала, потому что очень устала. Нам опять объявляют, что мы не можем сесть. Я уже готова была просто выйти из этого самолета. Но все же приземлились. Добрались до отеля, я почти сразу уснула. 

Сегодня утром на тренировке все плохо шло, очень сильно засидела ноги, и было тяжело их разминать. Помогли публика, настрой тренеров, хорошее настроение, собранность. 

Я обрадовалась, что наконец закончила в музыку. А потом понимаю, что получила дедакшен за то, что поздно встала на программу. Не понимаю, зачем вообще придумали эти дедакшены, ха-ха», – сказала Костылева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
женское катание
Сердце Сибири
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Елена Костылева
