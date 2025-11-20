Леонтьева и Горелкин возобновили тренировки на льду после травмы партнерши

Леонтьева и Горелкин вернулись к тренировкам на льду после травмы у партнерши.

Российский танцевальный дуэт Софья Леонтьева – Даниил Горелкин возобновил тренировки на льду после повреждения руки у партнерши.

Ранее Леонтьева получила порез руки на тренировке и перенесла операцию. Накануне Софью выписали из больницы.

«Софья и Даниил вернулись на лед, снова тренируются. Из-за перенесенной травмы руки Сони они пока ограничены в действиях, в основном исполняют параллельные элементы. Но настроены на серьезную подготовку к дальнейшему сезону», – сказали тренеры фигуристов Ирина Жук и Александр Свинин .