Тарасова посетила тренировку Мишиной и Галлямова, фигурист опубликовал фото: «Очень приятно слушать рекомендации от столь легендарной личности!»
Тарасова посетила тренировку Мишиной и Галлямова, они сделали совместное фото.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила тренировку чемпионов мира в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
19 ноября фигурист опубликовал в своем телеграм-канале совместное фото, на котором также присутствует тренер дуэта Тамара Москвина.
«Большое спасибо Татьяне Анатольевне за опыт и помощь в работе🥰
Очень приятно слушать рекомендации от столь легендарной личности!» – написал Галлямов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
