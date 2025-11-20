Тарасова посетила тренировку Мишиной и Галлямова, фигурист опубликовал фото: «Очень приятно слушать рекомендации от столь легендарной личности!»

Тарасова посетила тренировку Мишиной и Галлямова, они сделали совместное фото.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила тренировку чемпионов мира в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова .

19 ноября фигурист опубликовал в своем телеграм-канале совместное фото, на котором также присутствует тренер дуэта Тамара Москвина.

«Большое спасибо Татьяне Анатольевне за опыт и помощь в работе🥰

Очень приятно слушать рекомендации от столь легендарной личности!» – написал Галлямов.