Ирина Роднина: «Российский спорт не потеряет, если Дэвис и Смолкин пропустят чемпионат страны»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что отсутствие Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России не станет потерей для российского спорта.

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт пропустит турнир в Красноярске 20-25 декабря.

«Не удивлена, что они пропустят чемпионат России. Глеб Смолкин получает вид на жительство в Америке? Это их личные дела.

Российский спорт не потеряет, если они пропустят чемпионат. Какое место они заняли на Олимпийских играх? Невысокое (14-е место в Пекине – Sports.ru). Вот и все», – сказала Роднина.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?