Илья Авербух: «Программа Медведевой, которой я горжусь, – это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. В ней вся Женя»

Авербух: люблю и уважаю Медведеву, надеюсь у нас еще будут совместные проекты.

Хореограф Илья Авербух рассказал, какой программой Евгении Медведевой он гордится.

19 ноября двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнилось 26 лет.

«Одна из тех программ Жени, которой я горжусь, – это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. Она как раз посвящена моменту взросления. Мне она очень нравилась. В ней вся Женя.

Я Евгению очень люблю и уважаю. Она большая умница, сильно развивается и как спортсменка, и как ведущая. У нее очень интересная передача, я сам ходил к ней. Всегда рад сотрудничать с Женей. Она выступала у нас в спектакле «Кармен».

Обязательно поздравлю ее сегодня (19 ноября – Спортс’’) с днем рождения. У нее такое большое событие (помолвка с Ильдаром Гайнутдиновым – Спортс’’) недавно случилось.

У меня с Женей очень теплые отношения. В спорте, когда у Жени были два золотых года, мы с ней сотрудничали. Поэтому очень надеюсь, что у нас будут еще совместные проекты, и мы сделаем еще не раз какие-то интересные вещи вместе», – сказал Авербух.