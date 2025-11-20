Илья Авербух: «Программа Медведевой, которой я горжусь, – это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. В ней вся Женя»
Хореограф Илья Авербух рассказал, какой программой Евгении Медведевой он гордится.
19 ноября двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнилось 26 лет.
«Одна из тех программ Жени, которой я горжусь, – это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. Она как раз посвящена моменту взросления. Мне она очень нравилась. В ней вся Женя.
Я Евгению очень люблю и уважаю. Она большая умница, сильно развивается и как спортсменка, и как ведущая. У нее очень интересная передача, я сам ходил к ней. Всегда рад сотрудничать с Женей. Она выступала у нас в спектакле «Кармен».
Обязательно поздравлю ее сегодня (19 ноября – Спортс’’) с днем рождения. У нее такое большое событие (помолвка с Ильдаром Гайнутдиновым – Спортс’’) недавно случилось.
У меня с Женей очень теплые отношения. В спорте, когда у Жени были два золотых года, мы с ней сотрудничали. Поэтому очень надеюсь, что у нас будут еще совместные проекты, и мы сделаем еще не раз какие-то интересные вещи вместе», – сказал Авербух.