Мама Костылевой: «Лена — огромная молодец, боец! Утром на разминке не могла прыгать сначала»

Мама Костылевой рассказала о сложном перелете из Москвы в Омск на Гран-при.

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, сколько времени заняла дорога из Москвы в Омск на этап Гран-при России среди юниоров. 

«Мы выехали где-то в 10 вечера, приехали в аэропорт. И сюда прилетели в шесть часов вечера по местному времени. Получается, дорога заняла сутки с чем-то. Два раза поднимались, два раза садились. Последний раз было очень страшно садиться, скажу честно.

Я сидела у окна с одним из операторов, мы с ним обсуждали. Наверное, 13 кругов насчитали. Первый раз вообще ничего не было видно — мы летим, что-то непонятное. И вдруг такая палочка в небе.

Думаю, что за палочка? Но мы так низко летели, что это, скорее всего, была какая-то труба. Целый час мы крутились, больше часа даже. Очень долго. Страшно было. Слава богу, долетели, все хорошо.

Но Лена не в ногах, естественно. Тяжелый перелет, однако это большой урок для нас. Если нас откроют, придется лететь куда-то далеко [на международные старты], — уже есть опыт такого перелета», — сказала Ирина Костылева.

После короткой программы Елена Костылева лидирует с результатом 69,42 балла. 

«Лена — огромная молодец, боец! Утром на разминке не могла прыгать сначала. Прилетели вечером, а утром вышли на тренировку. Она спала до половины десятого, чтобы выспаться. Но на разминке все было плохо, она говорила, что вообще не может прыгать. Мол, выносит куда-то! Но собралась, все хорошо.

Она опять потеряла балл из-за задержки времени. Я в шоке от этого! Видимо, тренеры не предупредили, чтобы следила за таймером. Это не первый раз. Плохо терять один балл, обидненько. Хочется, чтобы бы больше 70. А так все скромненько, до 70 с трикселем.

Хочется, чтобы она катала на большие баллы. Чтоб не просто судьи ей валили, а именно она накатала.

Тяжело, но это огромный опыт. Рада, что он случился. Будем ждать завтра четыре ультра-си», — цитирует Ирину Костылеву «Чемпионат».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
женское катание
Ирина Костылева
Сердце Сибири
logoСерия Гран-при России
Елена Костылева
logoсборная России
