Тарасова том, что Дэвис и Смолкин пропустят чемпионат России: «Это неправильно. Есть вопросы, и на некоторые из них уже есть ответы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила новость о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин пропустят чемпионат России в Красноярске.

«Я вообще-то не судья, чтобы оценивать это решение. Я не удивлена, но это неправильно. Неправильно не выступать на чемпионате страны.

Думаю, если они пропускают чемпионат России, есть вопросы. И на некоторые из них уже есть ответы.

Смолкин получает green card? У меня тоже есть. А также есть вид на жительство в Германии. Это зависит от того, где человек хочет жить. Ничего страшного в этом нет», – сказала Тарасова «СЭ».

«Все тренируются у разных тренеров. У меня тренировались и японцы, американцы, и канадцы, французы. Это не имеет никакого значения. Они могут тренироваться где угодно, но важно приехать на чемпионат.

Конечно, хотелось бы их увидеть. Надо созвониться с тренерами или от третьих лиц узнать, в чем дело и почему. Нужна правда, потому что неясно все это», – цитирует Тарасову Sport24.

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