Лиз о том, как тренеры добиваются расположения судей: «Когда узнал, что Тутберидзе поручила постановку для своей пары Жулину, подумал: эта женщина – гений»

Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз считает, что сотрудничество и Александра Жулина в прошлом сезоне было стратегическим ходом.

«Я знаю одно: Этери сделает все, что от нее зависит, чтобы ее дочь добилась успеха в танцах на льду. В вашей сборной было много куда более одаренных фигуристов, а в Пекин поехала Диана. И я начал об этом говорить еще за год до ! А все вокруг считали меня сумасшедшим. Но я просто знал, что так и будет – имеет большой вес среди судей в танцах на льду.

Но окончательно я в этом убедился, когда появилась информация, что и ставит олимпийскую программу . И это при живом Данииле Глейхенгаузе, который отвечает за все постановки в «Хрустальном»! При этом танец потом никуда не пошел. Это был альянс про деньги, влияние и консолидацию судей. Я поясню, что имею в виду.

В танцах на льду есть – условно – судьи Шпильбанда, судьи Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона и есть судьи, которые находятся под влиянием Александра Жулина. И всем известно противостояние монреальской академии и школы Жулина – не только на примере пар Пападакис-Сизерон и Синицина-Кацалапов, но и, скажем, если взять испанские пары, которые шли всегда ноздря в ноздрю (пара Смарт – Диас тренировались в Монреале, а дуэт Уртадо – Халявин – в – Sports.ru).

И когда я узнал, что Этери поручила постановку для своей пары Жулину…. О, подумал я, эта женщина – гений. Она преступно гениальна. Я даже рассмеялся, как идеально все было задумано. Не все в это сразу поверили, но проходит немного времени – и Дэвис – Смолкин получают фантастически высокие баллы на турнире в Варшаве. И тогда стало очевидно – они едут в Пекин», – сказал Лиз.

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