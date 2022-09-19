Роднина о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную США: «Это вопрос к нашему большому патриоту – тренеру-маме»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала информацию о переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

Сегодня The Skating Lesson сообщил, что оба российских спортсмена стали членами Федерации фигурного катания США.

«Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту – тренеру-маме (Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе – Sports.ru).

Я более чем уверена, что такие решения ребенок, даже если ему 21 год (Дэвис 19 лет – Sports.ru), сам не принимает. Он так или иначе советуется с тренерами, родителями.

Мы слышали, что они должны выступать на Challenge Cup в США. Это говорит о многом и дает нам задуматься. Почему одни могут, а другие – нет.

Они выступали на Олимпийских играх (в Пекине, где заняли 14-е место в танцах на льду – Sports.ru) от России – и это как-то не совсем красиво.

Тем более нам мама постоянно рассказывает о том, как она хорошо работает», – сказала Роднина.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?