Ренат Лайшев: «На Западе в открытую говорят, что в России должно быть миллионов 50 жителей для их обслуживания. Это нонсенс! Уверен, мы грохнем всех»

Президент высказался об отстранениях российских спортсменов от международных стартов.

– Как вы оцениваете попытки Запада стереть Россию из спорта? Говорят, спорт вне политики?

– Судя по злобным высказываниям и беспринципности в остальных сферах деятельности, ничего удивительного в проецировании на спорт не вижу. Яркий пример .

15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине. Сначала снесли ей психологическое равновесие, а потом стали защищать. Мол, вот она несовершеннолетняя, у нее, наверное, психика слабая. Чтобы с себя ответственность свалить.

И бах! Стали еще винить Тутберидзе, тренеров, наставников, кто ее послал на эти соревнования. И все это, учитывая ее уровень таланта, мастерства и нашей школы советской, российской фигурного катания, которая всегда была сильной.

И все это начало отражаться и на других видах спорта. Начались дешевые притеснения России. Конечно, на Западе боятся нас.

– Политические притеснения, санкции – это понятно. Но спорт-то тут причем? Почему за аналогичные нарушения по линии допинга весь норвежский спорт не отстраняют?

– Я жил и в 80-м, и в 84-м году. И наша Олимпиада была без настроения и в Лос-Анджелесе тоже. И после этого ко мне в школу приезжала делегация западная среди олимпийских чемпионов, там было во главе с японцем Ясухирой Ямаситой – великим дзюдоистом.

Они приехали с программой, что никогда спорт не должен пересекаться с политикой. Это их пропаганда была. И очень теплая встреча была с детьми нашей школы. И мы их поддерживали, естественно – спорт не должен пересекаться никогда с политикой.

Но теперь мы видим их истинное лицо. Видим их идеологию во всем, и сегодня уже нет удивления.

Даже здорово, что они оголили свое лицо, и сейчас говорят о концлагерях и оправдывают фашизм. На Западе в открытую говорят, что в России должно быть миллионов пятьдесят жителей для их обслуживания. Ну, это вообще нонсенс!

Я с отцом любил смотреть фильм «Мы из Крондштата». Вот там был матрос Артем, он говорил: «Если нам помирать, то и вам амба!»

И я сейчас удивляюсь всему, что происходит. И уверен, что мы грохнем всех. Долго запрягаем, быстро едем, – сказал Лайшев.