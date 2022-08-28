Лайшев о словах Родниной про четверные Трусовой: «Значит, все правильно, так и есть. Она имеет полное право так высказаться»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова Ирины Родниной о произвольной программе Александры Трусовой на Олимпиаде-2022.

«Все вопли, что Трусова сделала пять четверных… Она чисто всего, может, 2-3 еле-еле сделала» – заявила Роднина.

«Ирина Константиновна – глубоко уважаемый мной человек. Я ее очень хорошо знаю – выдающийся наш деятель.

Я с огромным пиететом к ней отношусь, она имеет полное право так высказаться о Трусовой. Значит, все правильно – так оно и есть.

Молодую гордость надо поддерживать и приободрять – это тоже важно. Саша Трусова тоже умница. Если смотреть как обыватель со стороны, то переживаешь, чтобы она сделала четверной.

Если она его сделает чисто, то не будет екать сердце. Желаю ей дальнейших успехов», – сказал Лайшев.