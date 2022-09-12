Ренат Лайшев: «В России три беды: дороги, дураки и футболисты, всегда говорил. Игроки обижаются на меня»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о результатах .

– Тем временем, «Рубин» в Первую лигу вылетел со Слуцким. Вы знаете?

– – вдумчивый профессиональный тренер. И в спорте у каждого бывают подъемы и неудачи. В любом случае, это не случайный, не рядовой тренер в нашей стране. Это ясно и понятно всем. И я думаю, он еще себя проявит тоже.

Футбол такая вещь. На меня обижаются футболисты, я им всегда говорил – в стране три беды: дороги, дураки и футболисты, – сказал Лайшев со смехом.

Загитова сравнила популярность видов спорта: «Фигурное катание, конечно, чуть-чуть наравне и, может, немного обходит футбол»

Аделина Сотникова: «Наше фигурное катание лидирует несколько лет, мы переплюнули всех, включая хоккей и футбол»