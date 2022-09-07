Ренат Лайшев о попытке поджога «Хрустального»: «Это мог сделать какой‑то безумный фанат фигурного катания»

Президент центра спорта и образования ‑70» считает, что попытка поджога ледового дворца «Хрустальный» вызвана нездоровым ажиотажем вокруг фигурного катания.

Ранее стало известно, что ночью неизвестный пытался поджечь спортивный комплекс на Профсоюзной улице. Охране удалось быстро потушить пожар.

«Подробностей произошедшего у меня нет. Но я уверен, что это следствие ажиотажа, который создали вокруг «Хрустального». В том числе и ваши коллеги журналисты.

Дайте уже поработать спокойно тренерам и спортсменам в «Хрустальном»! Этот нездоровый ажиотаж вышел уже и за пределы России, охватил другие страны.

Это безумие какое‑то. Я думаю, это мог сделать какой‑то безумный фанат фигурного катания», – сказал Лайшев.

Неизвестный ночью пытался поджечь спорткомплекс «Хрустальный» в Москве. Там занимается группа Тутберидзе