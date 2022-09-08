Ренат Лайшев: «С Казахстаном у Савосина есть шанс попасть на Олимпиаду. Надо смотреть с точки зрения не политики, а карьеры человека»

Президент Центра спорта и образования прокомментировал новость о том, что российский фигурист Роман Савосин может начать выступать за Казахстан.

«Помню такого ученика, но не в курсе про смену гражданства. Если в Казахстан, то ничего страшного нет. Многие так делают, так проще пробиться на Олимпийские игры. Надо смотреть не с точки зрения политики, а карьеры человека.

У нас очень мощная скамейка запасных, поэтому ему тяжело было бы пробиться на чемпионат мира и Европы. Возможно, это тренерская тактика такая со сменой гражданства.

С Казахстаном у него есть шанс попасть на Олимпиаду, я думаю, переход больше с этим связан», – сказал Лайшев.

Роман Савосин: «После долгих раздумий принял непростое решение, что с нового сезона планирую выступать не на этапах Кубка России, а на Гран-при России»