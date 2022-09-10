«Когда Москвина предложила вальс, было ощущение: это банально. Сейчас кажется, что это должно завести публику». Мишина и Галлямов о программах

Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о своих программах в новом сезоне.

Сообщалось, что короткая программа пары будет поставлена под второй вальс Дмитрия Шостаковича, произвольная – на музыку Элвиса Пресли.

Мишина: Когда Тамара Николаевна (Москвина) предложила этот вальс, мое первое ощущение было, что это банально, много кто его катал и будет неинтересно. Но когда поставили программу, я изменила мнение.

Сейчас мне кажется, это должно завести публику, да и сама программа пролетает очень быстро, по моим ощущениям быстрее даже, чем две с половиной минуты. А «Элвис Пресли» – совсем другая произвольная, очень заводная, классная. Она, конечно, сильно отличается от короткой.

– Какая из новых программ вам ближе?

Мишина: Мне произвольная.

Галлямов: А мне больше нравится короткая. Настя еще с юных лет очень любила катать всякие заводные программы, веселые, озорные. Ей этот стиль ближе. Когда мы встали в пару, то начали катать такие программы, с быстрыми хореографическими движениями, благодаря чему и для меня это стало более-менее привычно.

А по поводу вальса для нашей новой короткой программы, я под него уже катался, будучи одиночником. И как только Тамара Николаевна включила эту музыку, на меня нахлынула ностальгия, вспомнил свою старую программу. Мне было тогда лет 12 или 13, и на тот момент это был закат моей одиночной карьеры, ха-ха.

При переходе в парное катание было много разных вариантов, но, к счастью, нам с Настей удалось найти и вместе выбрать правильный путь.

– Вальс Шостаковича – классика, и зрителей нужно образовывать и поднимать до этого уровня, тем более вы из культурной столицы России.

Галлямов: Согласен. Не зря говорят: классика вечна, и мы это подтверждаем.

Короткая программа Мишиной и Галлямова поставлена под вальс Шостаковича, произвольная – под музыку Элвиса Пресли