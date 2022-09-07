Александр Галлямов: «У нас программы не каменный век, потому что классика – она вечная»

Чемпионы мира в парном катании и прокомментировали прокат новой короткой программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Фигуристы катались под Второй вальс Дмитрия Шостаковича.

Галлямов: Конечно, мы рады нашим прокатам, но знаем, что нужно нарабатывать дальше. Мы уже посовещались с техническими специалистами, они нам посоветовали, что нужно улучшать, и дальнейшая работа у нас, конечно, имеется, знаем, что нужно нарабатывать, что нужно учить новое, добавлять и будем готовиться к открытым прокатам сборной России.

Мишина: Почему решили во второй день с короткой программой выступать? Мы решили пойти нестандартным путем.

Галлямов: Бывают на то причины, все равно все увидели. Мы надеемся, что все остались довольны нашим прокатом, и мы также очень рады, что все задуманное получилось.

Планируем ли в Москве презентацию произвольной? Да, это уже буквально через две-три недели. Нам еще чуть-чуть осталось ее наработать, вкатать, чтобы можно было представить в целиковом виде.

Мишина: Москвина любит шутить про программы из каменного века? Ну, для парного катания мы, в общем-то, тоже уже каменный век, у нас больше юниорских пар. Сколько, семь сегодня выступало? Мы уже антиквариат.

Галлямов: Редкий вид. Конечно, у нас программы не каменный век, потому что классика, она вечная, на то она и есть классика.

Не скучаем ли по Бойковой и Козловскому? Мы с ними каждый день видимся, соревнуемся. Сегодня их нет, завтра они будут. Для нас важно прокатать программу, важно получить эмоции, и нам своей работы хватает.

«Что для нас тяжелее по ощущениям: короткая или произвольная? Сложно было все, потому что в том году мы меняли одну программу, а другую оставили, «Эсмеральду», и было проще, потому что одну программу наработали, и, в принципе, все. А в этом году мы решили поменять две, и это правильное решение, я считаю. Усложнили себе задачу в два раза.

В прошлом году мы думали, пробовали кататься под разную музыку, но поняли, что на олимпийский сезон выигрышную программу лучше оставить, потому что насчет новой мы не знали, пойдет или не пойдет, а «Эсмеральда» у нас получилась хорошей», – добавила Мишина.

«Всем понравилась эта программа, начиная с открытых контрольных прокатов, которые были в 2020 году. Я до сих пор помню, как зал принял эту программу. В конце весь зал чуть ли не вставал, и все остались довольны. Конечно, наверное, нельзя было не поменять эту программу, чтобы порадовать зрителей», – отметил Галлямов.