Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский готовят четверную подкрутку и выброс, усложнили прыжковый набор. Мишина и Галлямов тоже не сидели без дела»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала об усложнении программ своих учеников в парном катании.

– Бойкова и Козловский рассказали про планы на четверную подкрутку и выброс. Я слышал про усложнение прыжков. Это как дополнительный вызов? Уже ведь и микротравма случилась.

– Это не дополнительный вызов, это серьезное усложнение программ. Саша и Дима действительно готовят четверную подкрутку и выброс. И усложнили прыжковый набор.

Пока другие праздновали Олимпиаду, они доработали каскад сальхов – ойлер – сальхов, а в короткую программу включили тройной риттбергер. Мишина и Галлямов...

– Они-то и праздновали Олимпиаду?

– Не просто праздновали, а вместе с народом, страной, различными организациями. Но Настя с Сашей тоже не сидели без дела: у них две новые программы разного стиля, новые поддержки.

Они тоже готовят четверной выброс. Но знаете, давайте не будем говорить про то, что готовим. Когда они появятся в программе – тогда и напишете, – сказала Москвина.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место в парном катании. Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу, а также стали победителями командного турнира.

Короткая программа Мишиной и Галлямова поставлена под вальс Шостаковича, произвольная – под музыку Элвиса Пресли

Произвольная программа Бойковой и Козловского поставлена на музыку к фильму «Анна Каренина»