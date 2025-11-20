  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Николай Угожаев: «Москвина приходит на лед, дает ценные советы, эсэмэски мне пишет часто. Тамара Николаевна помогает психологически»
4

Николай Угожаев: «Москвина приходит на лед, дает ценные советы, эсэмэски мне пишет часто. Тамара Николаевна помогает психологически»

Фигурист Угожаев: прислушиваюсь к советам Москвиной.

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал о помощи тренера Тамары Москвиной.

– Насколько сильно волнуешься перед выходом на лед? Как справляешься с нервами?

– Пытаюсь успокоить себя, настроиться на элементы и на прокат. Прислушиваюсь к советам Тамары Николаевны.

– Работал со спортивным психологом?

– Конечно, правда, это было давно. Мы разработали определенные приемы, я ими пользуюсь. Сейчас со спортивным психологом не работаю, но поддерживаю связь. Мне это помогает, все равно каждый сам решает, как ему настраиваться, однако мне конкретно эти приемы очень помогают.

– Как тебе помогает в тренировочном процессе Тамара Николаевна Москвина?

– Она приходит на лед, дает ценные советы, эсэмэски мне пишет часто. После короткой программы в Красноярске тоже написала. Раскрывать содержание не буду, это конфиденциально. Но могу сказать, что там она настраивала меня на прокат произвольной программы, про короткую ничего не говорила. Тамара Николаевна помогает мне психологически, рассказывает о каких-то приемах, тоже своеобразный психолог.

– Какие цели ставишь перед собой на сезон?

– Хочу чисто прыгать пять четверных, всегда катать на свой максимум. Медальных целей для себя никогда не загадываю, – сказал Угожаев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
психология
logoТамара Москвина
мужское катание
logoНиколай Угожаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала
4 ноября, 15:29Фото
Николай Угожаев: «Почти получилось пять четверных, тулуп опять подвел, к сожалению. Но ничего, к чемпионату России получше наработаю»
3 ноября, 12:55
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Угожаев победил, Федоров – 2-й, Мельников – 3-й, Мозалев – 4-й, Самсонов – 7-й
3 ноября, 12:34
Главные новости
Евгений Семененко: «Выступил неплохо, не считая первого элемента. Старался компенсировать эту небольшую ошибку»
9 минут назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков, Щербинина и Петров представят короткие программы
14 минут назад
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник выиграл короткую программу, Семененко – 2-й. Дикиджи – 3-й
24 минуты назад
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Горбачева выиграла короткую программу, Садкова – 2-я, Муравьева – 3-я, Двоеглазова – 4-я, Акатьева – 8-я
сегодня, 10:55
Гран-при Финляндии. Сяо Хим Фа, Кагияма, Гоголев, Браун, Михаил Селевко, Садовский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 12:12Live
Миура и Кихара, Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко вышли в финал Гран-при в парном катании
сегодня, 11:57
Камилла Нелюбова: «Рада, что получился чистый аксель. На место я не смотрю – понимаю, что мне нужно добавлять в презентации»
сегодня, 12:09
⚡ Гран-при Финляндии. Хазе и Володин победили, Ефимова и Митрофанов – 2-е, Кам и О’Ши – 3-и
сегодня, 11:51
Алина Горбачева: «В произвольной исполню четверной сальхов. На первом этапе он был еще не совсем готов, а теперь я его уже прыгаю»
сегодня, 11:44
Софья Муравьева: «Довольна собой на 85 процентов. Решили с тренером, что сделаю каскад в первой половине, чтобы меньше зажиматься»
сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам, Вайпан-Ло и Дигби, Макбет и Паркман представят произвольные программы
сегодня, 00:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
вчера, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
вчера, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56