Николай Угожаев: «Москвина приходит на лед, дает ценные советы, эсэмэски мне пишет часто. Тамара Николаевна помогает психологически»

Фигурист Угожаев: прислушиваюсь к советам Москвиной.

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал о помощи тренера Тамары Москвиной .

– Насколько сильно волнуешься перед выходом на лед? Как справляешься с нервами?

– Пытаюсь успокоить себя, настроиться на элементы и на прокат. Прислушиваюсь к советам Тамары Николаевны.

– Работал со спортивным психологом?

– Конечно, правда, это было давно. Мы разработали определенные приемы, я ими пользуюсь. Сейчас со спортивным психологом не работаю, но поддерживаю связь. Мне это помогает, все равно каждый сам решает, как ему настраиваться, однако мне конкретно эти приемы очень помогают.

– Как тебе помогает в тренировочном процессе Тамара Николаевна Москвина?

– Она приходит на лед, дает ценные советы, эсэмэски мне пишет часто. После короткой программы в Красноярске тоже написала. Раскрывать содержание не буду, это конфиденциально. Но могу сказать, что там она настраивала меня на прокат произвольной программы, про короткую ничего не говорила. Тамара Николаевна помогает мне психологически, рассказывает о каких-то приемах, тоже своеобразный психолог.

– Какие цели ставишь перед собой на сезон?

– Хочу чисто прыгать пять четверных, всегда катать на свой максимум. Медальных целей для себя никогда не загадываю, – сказал Угожаев.