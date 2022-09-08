Анастасия Мишина: «У нас в стране, городе конкуренция на очень высоком уровне, не скучаем»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Спорт-Экспресс Фигурное катание

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов после контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга рассказали о мотивации для продолжения карьеры. 

— Дмитрий Алиев говорил, что о мотивации каждого спортсмена после отстранения можно писать большое интервью. Стало ли сложнее искать мотивацию в новом сезоне?

Анастасия: Мотивацию можно непосредственно увидеть — это вторая пара (на прокатах, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов), которая подрастает, тоже мастера спорта. Они еще, конечно, нас не догнали, но они в процессе. И мы стараемся двигаться вперед. Чтобы все-таки не догнали.

Александр: Наша группа с каждым днем улучшается. Каждый смотрит на другого, за счет этого всего идет какой-то прогресс, поэтому даже задуматься о мотивации, какой-то бред в голову вселять — нам не до этого.

Мы знаем, над чем нам нужно работать, знаем, к чему готовиться. Все-таки мы спортсмены, знаем, что нужно делать. Работаем.

Анастасия: У нас в стране, городе конкуренция на очень высоком уровне, не скучаем.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные