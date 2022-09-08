Анастасия Мишина: «У нас в стране, городе конкуренция на очень высоком уровне, не скучаем»

Чемпионы мира и после контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга рассказали о мотивации для продолжения карьеры.

— говорил, что о мотивации каждого спортсмена после отстранения можно писать большое интервью. Стало ли сложнее искать мотивацию в новом сезоне?

Анастасия: Мотивацию можно непосредственно увидеть — это вторая пара (на прокатах, – Валерий Колесов), которая подрастает, тоже мастера спорта. Они еще, конечно, нас не догнали, но они в процессе. И мы стараемся двигаться вперед. Чтобы все-таки не догнали.

Александр: Наша группа с каждым днем улучшается. Каждый смотрит на другого, за счет этого всего идет какой-то прогресс, поэтому даже задуматься о мотивации, какой-то бред в голову вселять — нам не до этого.

Мы знаем, над чем нам нужно работать, знаем, к чему готовиться. Все-таки мы спортсмены, знаем, что нужно делать. Работаем.

Анастасия: У нас в стране, городе конкуренция на очень высоком уровне, не скучаем.