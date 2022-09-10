Анастасия Мишина: «У нас нет задачи катать программы чисто. Пока неизвестно, будут ли у нас ЧМ и ЧЕ, поэтому ставим цель попробовать новые элементы»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в команде Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым,
– Этот сезон в силу объективных обстоятельств будет отличаться от предыдущих лет. Ваши планы?
– В этом сезоне мы хотели бы попробовать новые элементы, измененные поддержки, спирали. Возможно, в принципе, какие-то усложненные элементы, чтобы понять, что мы можем и что в дальнейшем сможем вставлять в программу.
У нас нет задачи катать программы абсолютно чисто все время, мы именно хотим попробовать, что можем, а что пока нет.
– То есть этот сезон можно назвать экспериментальным с прицелом на будущее?
– Да. В этом сезоне пока неизвестно, будут ли у нас такие старты, как чемпионат мира и Европы, поэтому ставим цель попробовать какие-то новые элементы.
– Это служит дополнительной мотивацией?
– Просто из любой ситуации надо извлекать лучшее, – сказала Мишина.
Короткая программа Мишиной и Галлямова поставлена под вальс Шостаковича, произвольная – под музыку Элвиса Пресли