Короткая программа Мишиной и Галлямова поставлена под вальс Шостаковича, произвольная – под музыку Элвиса Пресли

Стало известно, под какую музыку в следующем сезоне будут выступать чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Короткая программа дуэта в новом сезоне будет поставлена под второй вальс Дмитрия Шостаковича, произвольная – на музыку Элвиса Пресли.

«Мишина и Галлямов выступят на прокатах в Санкт-Петербурге, где представят свою короткую программу, произвольная пока в процессе подготовки.

В предстоящем сезоне они будут выступать с короткой программой под второй вальс Шостаковича. Произвольная поставлена на темы хитов Элвиса Пресли», – рассказала тренер Тамара Москвина.

Контрольные прокаты команды Санкт-Петербурга пройдут 5-7 сентября.