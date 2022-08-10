Депутат Свищев о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы: «Обратимся в МИД и попросим взять на личный контроль эту ситуацию. Ребят нельзя бросать»

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал лишение бывших литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград из-за участия в шоу Татьяны Навки.

«Мы будем внимательно следить за развитием событий. Сегодня, буквально сейчас, обратимся в МИД и попросим взять на личный контроль эту ситуацию. Ребят нельзя бросать. Если не дай бог их лишат гражданства, мы просто обязаны протянуть руку помощи.

Таких глупых решения не встречал никогда в жизни. Своих же чемпионов, родных, любимых, они лишают государственных наград.

У меня в Литве очень много друзей, раньше любил туда ездить: там же живут хорошие люди. Но то, что творят их руководители, это в уме не укладывается. Они ищут любой повод, чтобы докопаться до всего, что связано с Россией. И не нашли ничего умнее, чем докопаться до своих же чемпионов.

Маленькая страна, мало чемпионов. На каждого из них вы молиться должны! Они же принесли славу стране, на их примере в детские школы идут мальчишки и девчонки, они продолжают быть в форме, чтобы выступать в шоу наравне с лучшими фигуристами мира», – сказал Свищев.

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