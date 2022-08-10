Навка о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы: «Абсолютно отвратительно. Это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду отреагировала на лишение бывших литовских фигуристов и государственных наград из-за участия в ее шоу.

«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для душ.

Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», – сказала Навка.

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