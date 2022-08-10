Вопрос о лишении литовского гражданства бывшей фигуристки обсудят на осенней сессии Сейма (парламента Литвы).

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.

«Необходимые для применения такой меры поправки к закону о гражданстве практически подготовлены. В четверг зарегистрируем их в секретариате Сейма и постараемся, чтобы данный вопрос был одним из первых на осенней сессии (начинается 10 сентября – Sports.ru)», – приводит слова Шедбараса ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в порядке исключения, чтобы в дуэте с представлять страну на Олимпийских играх.

Ранее президент Литвы лишил Дробязко и Ванагаса государственных наград из-за выступления фигуристов в шоу «Лебединое озеро» в Сочи.

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка